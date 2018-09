La salida de Cristiano Ronaldo fue un golpe duro para el Real Madrid y todo el madridismo. El mejor jugador de la historia del club – probablemente – decidió emigrar a la Juventus en busca de nuevos retos en su carrera, así como alejarse de los problemas que tuvo con Hacienda. Y, en el círculo del club, hablan de su baja como una ausencia importante, mas no se refieren a él como una gran pérdida. Primero fue su ex compañero Bale y ahora Dani Alves, en el PSG, también se refirió a la salida del delantero portugués. ¿Habrá sido duro?



"Yo pienso que, muy al contrario de lo que todo el mundo piensa, el Real Madrid es más equipo sin Cristiano, ahora es un poco más difícil de lo que era antes. Antes era complicado, pero centraba mucho el ataque en Cristiano, y ahora es un poco más peligroso, al menos por cómo veo el fútbol y mi concepto de este juego. Y creo que de esto entiendo un poco", afirma el ex del Barça. Dani Alves no minimiza a Cristiano, pero sí habla del juego en conjunto.



Cristiano Ronaldo era una máquina de hacer goles, por lo que ahora el Real Madrid no centra el juego en su individualidad, sino el conjunto de capacidades del equipo. Bale y Benzema han sacado todo su repertorio, así como Marco Asensio. ¿El Real Madrid es más equipo? Puede que sí desde la construcción del juego, aunque eso también parte de Julen Lopetegui.



"No va a ser tan fácil meterle mano al Madrid, es más equipo ahora. Es evidente que Cristiano es una pérdida brutal para el Madrid, pero el Madrid es el Madrid", añadió el lateral internacional brasileño. Y así terminó sobre su explicación sobre el delantero luso.



PSG debuta este martes frente al Liverpool en Anfield Road, en un partido para el deleite del fanático del fútbol. Neymar, Mohamed Salah y más salen al campo de juego. No estará Dani Alves.