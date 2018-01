Cristiano Ronaldo, los rumores de su marcha y el interés surrealista que llega desde la Serie A

Quién no quisiera tener a Cristiano Ronaldo ? Probablemente solo el Barcelona sea el único que no pensaría en hacerse con los servicios del delantero del Real Madrid. En medio de la ola de rumores sobre la posible partida del delantero luso, ‘La Gazzetta dello Sport’ le hizo la pregunta al presidente de la Juventus , Giuseppe Marotta, sobre las posibilidades del cuadro turinés de fichar a ‘CR7’, a lo que dio una respuesta fue contundente por el mandamás.



“¿Cristiano a la Juve? No seduce, pero una cosa es soñar y el aficionado tiene todo el derecho a hacerlo, pero otra cosa es comprarlo. La realidad es que es imposible cerrar esa operación. Para nosotros o para cualquier otro club italiano se trataría de tener costes fuera de los parámetros y un riesgo comercial muy alto. Estas operaciones que se deben realizar antes de que los jugadores se conviertan en campeones”, indicó Marotta.



El futuro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid vuelve a ser foco de especulaciones tras las informaciones este martes de varios medios en las que se apunta a una eventual salida de la estrella portuguesa del club español durante el próximo verano (boreal).



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.

Apenas medio año después de que ‘CR7’ fuera ya uno de los protagonistas del mercado estival de fichajes, aunque finalmente decidió continuar en el Real Madrid, el luso, de 33 años, vuelve a primera plana por sus supuestas pretensiones económicas, que podrían llevar a una eventual salida.



Y ello, en un momento en que su bajo rendimiento, es apuntado por la prensa española como una de las causas del mal momento del Real Madrid en Liga, donde se encuentra a 19 puntos del líder, el Barcelona, y prácticamente ha dicho adiós al campeonato.