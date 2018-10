Le ha salido el tiro por la culata, porque nunca pensó que el Real Madrid le ‘tirará esa cachetada de forma inmediata. En medio de la demanda de Kathryn Mayorga a Cristiano Ronaldo por un caso de presunta violación, los abogados del delantero luso usaron al cuadro madridista como parte del ‘acuerdo’ entre ambas partes, a lo que la institución ha sentenciado que no tenía conocimiento de este y que nunca estuvo involucrada para ‘pactar’ ante una posible demanda de la estadounidense. Cristiano, ¿qué dirá ahora?



De acuerdo a medios europeos, Cristiano Ronaldo y su buffet de abogados planteaban esta táctica para desaparecer un acuerdo que se ha visto a la luz en los últimos días. Todo ha salido para mal porque el Real Madrid ha decidido no estar en un caso que no tiene que ver el lado deportivo. Y, es más, cuando se ha presentado la denuncia, Cristiano apenas llevaba un año en el club, por lo que su papel no era tan indiscutible como lo fue para hacerse de las tres Champions League consecutivas, que se llevó antes de irse rumbo a la Juventus.



El Real Madrid anunció que ha emprendido acciones legales contra el diario portugués Correio da Manhã "por la publicación de una información rotundamente falsa y que intenta dañar gravemente la imagen del club", relacionada con la denuncia interpuesta contra su exjugador Cristiano Ronaldo.



"El Real Madrid no tenía conocimiento alguno del hecho al que se refiere dicho diario relativo al jugador Cristiano Ronaldo y, por tanto, no pudo ejercer ninguna acción sobre algo que desconocía absolutamente", indicó el club en un comunicado, en el que anuncia que "ha exigido una rectificación total por parte del citado medio".



Según el sensacionalista diario luso Correio da Manhã, Ronaldo no quería firmar un acuerdo con la modelo estadounidense Kathryn Mayorga, pero los abogados del Real Madrid le presionaron para que aceptase pagarle una indemnización.



El periódico aseguró también que Cristiano Ronaldo se reunió con sus abogados durante su reciente visita a Lisboa para abordar la denuncia presentada con él por una presunta violación ocurrida en el verano de 2009 en Las Vegas (Estados Unidos).