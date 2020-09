Atlético de Madrid vs. Granada se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido por la jornada 3 de LaLiga Santander, este domingo 27 de setiembre desde las 9:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Wanda Metropolitano. Sigue el minuto a minuto por Depor.com y la transmisión del duelo a través de DIRECTV Sports y DIRECTV GO. Se viene el debut de Luis Suárez.

La reciente incorporación de los ‘Colchoneros’ puede debutar oficialmente solo unos días después de firmar un contrato por dos temporadas. Luis Suárez fue confirmado en la lista de convocados por Diego Simeone para este compromiso.

El uruguayo, que llega procedente de Barcelona, tiene grandes posibilidades de tener minutos en el campo de los albirrojos. En la previa, el estratega argentino dudó sobre el rol que tendrá el ‘Pistolero’ en esta contienda.

“Mañana resolveremos si arranca desde el inicio o entra en el segundo tiempo”, declaró el ‘Cholo’ Simeone sobre la oportunidad de Luis Suárez, quien entrenó con sus nuevos compañeros desde el viernes.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Granada por LaLiga Santander?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga Santander que presentará al Atlético de Madrid por primera vez en acción desde la eliminación en la Champions League contra RB Leipzig en agosto pasado.

El inicio del conjunto capitalino está rodeado por las dudas de los aficionados, pues solo disputaron un amistoso contra Almería. Además, Simeone estuvo fuera por dos semanas, luego de dar positivo a la prueba de coronavirus.

Por su lado, Granada llegará al Wanda como líder de LaLiga con seis puntos. El cuadro comandado por Diego Martínez venció al Athletic Club en el debut de la campaña, luego redondearon una gran actuación frente a Alavés.

Los ‘Nazaríes’ también tienen una motivación extra, pues a mitad de semana avanzaron a la siguiente ronda de la Europa League tras vencer a Lokomotiv Tiflis georgiano. Con bastantes responsabilidades por delante, el Granada buscará ampliar la buena racha.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Granada por LaLiga Santander?

Perú – 9:00 a.m.

México – 9:00 a.m.

Colombia – 9:00 a.m.

Ecuador – 9:00 a.m.

Bolivia – 10:00 a.m.

Paraguay – 10:00 a.m.

Venezuela – 10:00 a.m.

Argentina – 11:00 a.m.

Chile – 11:00 a.m.

Uruguay – 11:00 a.m.

Brasil – 11:00 a.m.

España – 4:00 p.m.

Atlético de Madrid vs Granada: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix, Diego Costa.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Vallejo, Foulquier; Yangel Herrera, Azeez, Luis Milla; Fede Vico, Antonio Puertas y Jorge Molina.

¿Dónde se juega el Atlético de Madrid vs Granada por LaLiga Santander?





