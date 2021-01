Real Madrid vs. Alavés se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 20 de LaLiga Santander, este sábado 23 de enero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de DIRECTV Sports, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+ y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido.

Tras el duro golpe que significó la eliminación de la Copa del Rey, Real Madrid volverá a centrar su atención en la liga española, para medirse con el Deportivo Alavés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Mendizorroza.

Real Madrid vs. Alavés: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Han sido días de malas noticias en Real Madrid, que perdió el miércoles en tiempo extra con el modesto Alcoyano, de la Tercera División, y le dijo adiós a la competencia española en apenas dieciseisavos de final. Y este viernes, el club se enteró que el entrenador Zinedine Zidane dio positivo por coronavirus.

La situación en LaLiga tampoco invita al optimismo en Real Madrid. No solo por su irregularidad, una sola victoria en las tres últimas jornadas -5 puntos de 9 posibles-, si no por la firmeza del líder, un Atlético de Madrid con siete puntos de ventaja que pueden ser diez si vence un partido aplazado por jugar.

En este escenario y tras no tener noticias de la directiva tras dudar públicamente de su continuidad con el descalabro copero, llegaba Zidane a la cita hasta que un test dio positivo. El técnico francés dirigirá a la distancia y será el francés David Bettoni quien tomará el mando en un momento crítico.

A ello se suman las bajas de Sergio Ramos y Dani Carvajal en defensa, Nacho Fernández sigue confinado en su domicilio y el uruguayo Federico Valverde es la última baja por una lesión muscular.

Mientras el noruego Martin Odegaard prepara las maletas para una nueva cesión, el brasileño Rodrygo Goes completa el amplio parte de bajas. Pero no hay excusas para el Real Madrid, obligado a una reacción inmediata, a ganar al Alavés y cambiar el rumbo de una mala temporada.

Salvo el brasileño Casemiro y Lucas Vázquez, gran parte del bloque titular tuvo descanso o jugó pocos minutos en la debacle copera. Todo apunta a que será Lucas Vázquez el que retrase su posición para cubrir el lateral derecho y el brasileño Militao el que tendrá una oportunidad en el centro de la defensa.

Alavés (17° con 18 unidades), por su parte, no llega deportivamente bien a este momento, aunque la conmemoración del centenario les puede impulsar a mejorar en un encuentro en el que necesitan puntuar para mantenerse por encima de los puestos de descenso.

Será el tercer partido de Abelardo Fernández, que todavía no conoce nada que no sea la derrota en su segunda etapa en el banquillo vitoriano, tras caer en Copa del Rey ante el Almería y en Liga contra el Sevilla, pero con una puesta en escena en la que se comenzó a ver parte del sello del entrenador asturiano.

Lucas Pérez es la única duda por unas molestias en el tobillo y Rodrigo Ely es baja por una lesión de larga duración, que deja la defensa albiazul algo tocada. El canterano Stephane Keller podría estar de nuevo en la convocatoria.

Real Madrid vs. Alavés: probables alineaciones

Alavés: Pacheco, Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte, Battaglia, Pons, Martín, Rioja, Édgar y Joselu.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Hazard y Benzema.

Con información de EFE.





