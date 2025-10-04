Barcelona visita a Sevilla en un duelo atractivo por la fecha 8 de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y genera expectativa por la pelea en la parte alta de la tabla, donde el Barça busca mantenerse cerca del líder. ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos lo esencial. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Barcelona, sin Lamine Yamal por lesión, buscará recuperarse de su primera caída de la temporada ante PSG por la Champions League. Un gol de Goncalo Ramos en los últimos minutos significó el primer traspiés de los dirigidos por Hansi Flick en el periodo 2025/2026.

Pero no ha perdido el Barça en lo que va de Liga, con seis victorias y un único empate contra el Rayo Vallecano que, sumado a la reciente derrota del Real Madrid en el derbi en casa del Atlético de Madrid, ha convertido al equipo ‘culer’ en líder. Sin embargo, es un liderato ‘verde’ que debe ser consolidado, y el inminente reto de los blaugranas no es fácil.

El Sevilla está noveno en la tabla y quizá está fuera de las posiciones deseadas, pero el equipo de Matías Almeyda sabe que tiene argumentos para ganar a un Barça mermado, tocado a nivel moral pero sobre todo afectado por las lesiones. Y saben que si plantean un duelo físico, de ir a morder arriba, pueden poner en aprietos a los de Flick, que empiezan a dar muestras de estar pasando por un bache físico.

Pese a que el último duelo en casa fue una derrota contra el Villarreal (1-2), el Sevilla viene de ganar en Vallecas (0-1) -donde el Barça no pasó del empate- y llega más rodado al choque. Y tiene enchufado a un Alexis Sánchez que le da más morbo al duelo, porque el ‘Toco’ disfrutó e hizo disfrutar de blaugrana y, a sus 36 años, parece estar renaciendo vestido de sevillista.

De la fortuna de Alexis y de que el resto de jugadores hispalenses estén acertados depende buena parte de que el Sevilla logre su gran reto: ganar al FC Barcelona por primera vez en LaLiga desde 2015. En una década entera, en partidos jugados en Barcelona y en Sevilla, no ha sido capaz de ganar el equipo del Pizjuán al del Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla?

El choque entre Barcelona vs. Sevilla por la jornada 8 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de DGo. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Sevilla?

En Argentina lo transmite: DSports y DGo

En Paraguay lo transmite: DSports y DGo

En Uruguay lo transmite: DSports y DGo

En Chile lo transmite: DSports y DGo

En Ecuador lo transmite: DSports y DGo

En Venezuela lo transmite: DSports y DGo

En Perú lo transmite: DSports y DGo

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: DSports y DGo

En Bolivia lo transmite: DSports y DGo

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN

En España lo transmite: DAZN y LaLiga TV

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en Perú?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo en Perú, válido por la fecha 8 de LaLiga 2025, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en Argentina?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo en Argentina, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGo.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en España?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo, a jugarse en el Estadio Carlos Tartiere, se podrá ver en España por DAZN y Movistar LaLiga.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en México?

El partido de Barcelona vs. Sevilla en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla en Estados Unidos?

Barcelona vs. Sevilla en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la sexta jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN.

TE PUEDE INTERESAR