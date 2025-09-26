¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de LaLiga 2025-26? Los equipos de Xabi Alonso y Diego Simeone de enfrentan este sábado 27 de septiembre, en una edición más del derbi madrileño, el cual tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano. Revisa los canales que televisarán este partido en los diversos países de Latinoamérica y España.

En cuanto a la clasificación, el Real Madrid llega en excelente forma: invicto tras seis jornadas, con seis victorias, lo que lo sitúa como líder de LaLiga con 18 puntos. Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido un arranque irregular: suma dos victorias, tres empates y una derrota, con 9 puntos, lo que le obliga a mejorar rendimiento si quiere acercarse a los primeros puestos.

Las bajas de cada equipo serán un factor clave. El Atlético de Madrid no podrá contar con Thiago Almada, Johnny Cardoso ni José María Giménez, todos lesionados. En el Real Madrid, las ausencias confirmadas son Ferland Mendy, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, por distintas lesiones. Esto podría tener impacto especialmente en las líneas defensivas de ambos equipos.

Desde el punto de vista táctico y psicológico, este derbi tiene especial importancia. Será el primero de la temporada para Xabi Alonso frente al Atlético como entrenador del Real Madrid, lo que añade presión e interés extra. Además, Simeone y el Atlético buscarán afianzarse en casa para responder a la irregularidad y al hostigamiento que supone enfrentarse a un rival tan firme.

En cuanto a estadísticas históricas, el Real Madrid domina el derbi en el cómputo global. En LaLiga, los blancos han ganado más veces que el Atlético: 91 victorias contra 41 de los rojiblancos, con 44 empates. También, en goles, el Real ha marcado 302 en derbis de liga mientras que el Atlético ha anotado 226.

En los últimos derbis ligueros, el Atlético no ha perdido frente al Real: lleva una racha de cinco encuentros sin derrota (una victoria y cuatro empates) en LaLiga. Esa estadística demuestra que, aunque los blancos sean favoritos, los rojiblancos pueden complicar mucho.

Además, hay jugadores a observar que podrían ser determinantes. Por ejemplo, Julián Álvarez viene de un triplete reciente ante el Rayo, lo que aumenta su confianza. En el Real Madrid, nombres como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y otros jugadores jóvenes emergentes como Franco Mastantuono pueden marcar la diferencia.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El choque entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la fecha 7 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de DGO. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN LaLiga de Movistar Plus.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

En Argentina lo transmite: DSports y DGO

En Paraguay lo transmite: DSports y DGO

En Uruguay lo transmite: DSports y DGO

En Chile lo transmite: DSports y DGO

En Ecuador lo transmite: DSports y DGO

En Venezuela lo transmite: DSports y DGO

En Perú lo transmite: DSports y DGO

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: DSports y DGO

En Bolivia lo transmite: DSports y DGO

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN

En España lo transmite: DAZN LaLiga (Movistar Plus)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Perú?

El partido de Real Madrid vs. Atlético de Madrid en vivo en Perú, válido por la fecha 7 de LaLiga 2025, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Atlético de Madrid en vivo en Argentina, será transmitido por DSports (DIRECTV) por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por DGO.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en España?

El partido de Real Madrid vs. Atlético de Madrid en vivo, a jugarse en el Riyadh Air Metropolitano, se podrá ver en España por DAZN LaLiga de Movistar Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en México?

El partido de Real Madrid vs. Atlético de Madrid en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la séptima jornada de LaLiga 2025-26, se verá por la señal de ESPN.

TE PUEDE INTERESAR