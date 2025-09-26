Real Madrid vs. Atlético de Madrid juegan este sábado 27 de septiembre, en el encuentro válido por la jornada 7 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso y los de Diego Pablo Simeone protagonizarán una edición del derbi español. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Real Madrid llega al choque en un estado prácticamente inmaculado: ha ganado los seis partidos que ha disputado en LaLiga en esta temporada, liderando la tabla con 18 puntos. Esa racha le da un plus de moral, aunque también de responsabilidad, pues cualquier fisura será aprovechada por un rival que históricamente se crece en este tipo de duelos.

La sorpresa negativa para los blancos son las bajas confirmadas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy no llegarán al derbi por lesión. Xabi Alonso deberá recomponer el eje defensivo y lateral izquierdo, áreas que podrían ser vulnerables si Atlético consigue presionar alto y generar desequilibrios.

A pesar de ello, Real Madrid cuenta con jugadores que han respondido bien cuando se les ha exigido: Jude Bellingham y Eduardo Camavinga están recuperados y han tenido minutos recientes, lo que abre posibilidades en el centro del campo. Además, la ofensiva blanca, con Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, ha mostrado poderío y profundidad, capaces de generar ocasiones y derribar defensas cerradas.

Kylian Mbappé lleva siete goles en seis partidos jugados en LaLiga. (Foto: AFP)

Atlético de Madrid llega al derbi con una necesidad algo diferente: si bien el club ha hecho inversiones y mantiene la ambición, los resultados hasta ahora no han sido tan consistentes como los de la vereda de enfrente. Solo dos victorias y tres empates en seis jornadas dejan al ‘Atleti’ algo rezagado en la tabla de posiciones nueve puntos.

La última victoria frente a Rayo Vallecano por 3-2 le atizó también ánimos al Atlético, especialmente gracias al ‘hat-trick’ de Julián Álvarez, que devolvió algo de confianza colectiva. Pero ese triunfo también evidenció sus fragilidades: capacidad de desorden tras conseguir la ventaja, problemas defensivos, y dependencia de momentos individuales para definir los partidos.

Diego Simeone sabe que este derbi es una prueba de fuego: ante un Real Madrid en forma, su equipo deberá combinar rigor táctico, presión constante, y aprovechar cada ocasión para generar peligro. En casa, los ‘Colchoneros’ la tienen la oportunidad de imponer su carácter, especialmente si logra contener el primer impulso agresivo de los de Xabi y dominar las segundas jugadas.

Julián Álvarez llega al derbi después de marcar un 'hat-trick' frente al Rayo Vallecano. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El compromiso entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid está programado para este sábado 27 de septiembre desde las 9:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 11:15 a.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:15 a.m.; en México a las 10:15 a.m.; y en España a las 6:15 p.m.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en su servicio de streaming en la plataforma de DGO. Por otro lado, en España se podrá ver por DAZN LaLiga. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR