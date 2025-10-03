Vamos con la siguiente información. Real Madrid se enfrenta a Villarreal en un duelo por la fecha 8 de LaLiga 2025. El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y los merengues buscarán sumar nuevamente los tres puntos para mantenerse en el primer lugar. ¿A qué hora juegan? 2:00 p.m. (hora peruana) ¿Dónde verlo? ESPN Deportes. Aquí te contamos más de lo esencial para este choque. Recuerda no buscarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV, ya que su uso no es recomendable.

Real Madrid había ganado siete de siete partidos antes del derbi en el Metropolitano, y si bien se lavó la cara goleando al Kairat Almaty en Champions League, las miradas estarán puestas en cómo podrá reponerse en LaLiga. Un octavo triunfo consecutivo a nivel local en el Bernabéu permitiría al equipo merengue volver a la cima de la tabla, de momento del Barcelona.

Por otro lado, Villarreal cerró la pasada temporada con seis victorias consecutivas en LaLiga y se ubica en el tercer lugar del torneo. El ‘Submarino Amarillo’ es uno de los dos equipos que menos goles han encajado en lo que va de campeonato, aunque el miércoles recibió dos goles en casa ante la Juventus en la Champions League. Buscará su cuarto triunfo consecutivo a nivel liguero.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal?

El choque entre Real Madrid vs. Villarreal por la jornada 8 de LaLiga, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En México, el cruce será televisado por Sky Sports, mientras que en España se verá por DAZN y LaLiga TV.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Villarreal?

En Argentina lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Sky Sports

En Estados Unidos lo transmite: ESPN+

En España lo transmite: DAZN y LaLiga TV

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal en Perú?

Real Madrid vs. Villarreal en vivo en Perú, válido por la fecha 8 de LaLiga, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Villarreal en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal en España?

El partido de Real Madrid vs. Villarreal en vivo, a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se podrá ver en España por DAZN y LaLiga TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal en México?

El partido de Real Madrid vs. Villarreal en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Villarreal en Estados Unidos?

Real Madrid vs. Villarreal en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la octava jornada de LaLiga 2025, se verá por la señal de ESPN+.

TE PUEDE INTERESAR