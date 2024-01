Barcelona vs. Athletic Club rivalizarán por cuartos de final de la Copa del Rey en Estadio de San Mamés, ubicado en Bilbao, este miércoles 24 de enero. El juego, que será a partido único y de eliminación, iniciará desde las 3:30 de la tarde (hora colombiana y peruana) y a las 9:30 p.m. (hora de España). El enfrentamiento será transmitido a través de DSports (DIRECTV) y RTVE. Mantente al tanto de todas las novedades de este encuentro en Depor. ¡No te lo puedes perder!

En medio de polémicas arbitrales en España, que ha acaparado la atención del fútbol en los últimos días, el enfrentamiento copero entre el Athletic Club y el Barcelona, los dos equipos con más campeonatos en la Copa del Rey, se vivirá en San Mamés en una nueva edición. Esta eliminatoria será a partido único, un formato que en las dos ocasiones anteriores, ambas también en el estadio ‘La Catedral’, permitió al equipo bilbaíno avanzar a la siguiente fase.

Aparte de esos dos choques previos, los encuentros entre los cuadros rojiblancos y azulgranas han sido un enfrentamiento clásico en lo que llevamos del siglo XXI, con un claro dominio por parte de los blaugranas, pero también con destacadas actuaciones de los anfitriones. Entre estos encuentros memorables, además de las dos recientes eliminaciones, se incluyen las Supercopas de 2015 y 2021, esta última celebrada en Arabia.

El enfrentamiento de este miércoles se muestra equilibrado en las predicciones, algo que raramente sucede. Sin embargo, es importante señalar que, después del sorteo del viernes, el Athletic Club parecía estar en un buen momento y en una de sus rachas más sólidas en años, lo que le daba un carácter más propio de Bilbao. No obstante, tras los resultados de la última jornada, ha adquirido un perfil más afín al Barcelona.

El choque de este miércoles se presenta igualado en el pronóstico como pocas veces, aunque también es cierto que si el viernes tras el sorteo quizá tenía un tono más bilbaíno, porque el Athletic estaba lanzado y en una de sus mejores rachas en años. Incluso en LaLiga, se ubican a solo tres puntos del Barcelona, que cuenta con 44 unidades, lo que anticipa un emocionante duelo en esta etapa de la Copa del Rey.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs. Athletic Club será transmitido de manera exclusiva en toda Sudamérica por DSports (DIRECTV) y DTVGO. En España irá por Movistar Plus. En México será por SKY Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir minuciosamente el desarrollo del partido en tiempo real a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs. Athletic Club se llevará a cabo este miércoles 24 de enero desde las 3:30 de la tarde (hora en Perú, Colombia y Ecuador). En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el choque dará inicio las 5:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia a las 2:30 p.m. En tanto, en España será a las 9:30 p.m.

Barcelona vs. Athletic Club: alienaciones posibles

Barcelona : Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Pau Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Gundogan; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal

: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Pau Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Gundogan; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Berenguer, Ruiz de Galarreta, Vesga, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.





