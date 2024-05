El Barcelona de Xavi Hernández y el Sevilla de Quique Sánchez Flores se enfrentarán en un partido que marcará el fin de una temporada decepcionante para ambos equipos. Este domingo en el Sánchez-Pizjuán, ambos entrenadores despedirán a sus respectivos equipos, ya que no continuarán en sus cargos la próxima temporada. Con la vista puesta en la planificación del futuro, el partido se jugará sin objetivos deportivos importantes, ya que el Barcelona ya ha asegurado la segunda plaza y el Sevilla ha garantizado su permanencia en LaLiga de España.

En el caso del Barcelona, Xavi Hernández dirigirá su último encuentro después de que el presidente Joan Laporta le comunicara que no seguirá al frente del equipo. Se espera que Hansi Flick, con quien el club ha estado negociando, tome el relevo.

El Barcelona viajará a Sevilla con bajas significativas debido a lesiones: Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Gavi no estarán disponibles. A pesar de la falta de objetivos, no se anticipan grandes cambios en el once inicial, con jugadores como Cubarsí y Lamine Yamal manteniendo sus posiciones habituales.

Por su parte, el Sevilla cierra una temporada en la que aspiraba a competiciones europeas pero tuvo que conformarse con evitar el descenso. En este partido, Sánchez Flores no arriesgará con jugadores tocados y dará oportunidad a canteranos como Juanlu y Adrián Pedrosa.

Entre los ausentes por lesiones están Suso Fernández, Jesús Navas y Marcos Acuña, quienes se están reservando para futuros compromisos internacionales.

A pesar de la intrascendencia del encuentro, el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien se recupera de una operación de rodilla, ha pedido participar y se espera que tenga minutos. Otros jugadores seguirán de baja, incluyendo Erik Lamela, Isaac Romero, Djibril Sow y Óliver Torres. Sin embargo, Boubakary Soumaré estará disponible tras cumplir una suspensión.

¿A qué hora juegan Sevilla vs FC Barcelona?





El encuentro entre Barcelona y Sevilla está pactado para este domingo 26 de mayo desde las 2:00 de la tarde, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 01:30 p.m.; mientras que en España a las 09:00 p.m.





¿En qué canal ver Sevilla vs FC Barcelona?





El partido entre Barcelona y Sevilla será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGP. En México será transmitido por SKY Sports y en España vía Movistar LaLiga. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto por la web de Depor.

Barcelona vs. Sevilla chocan por la última fecha de LaLiga. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024