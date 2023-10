En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Athletic Club Bilbao chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la décima jornada de LaLiga 2023-24, este domingo 22 de octubre. El partido, que será trascendental para los intereses de ambas escuadras, arrancará a las 2:00 de la tarde (hora peruana, y siete más en España) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN para América Latina, mientras que Movistar LaLiga será la señal encargada pasar el duelo en el territorio español. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Barcelona, azotado por una plaga de lesiones, tratará este domingo de reencontrarse con la senda de la victoria. No han sido fáciles las cuatro últimas jornadas ligueras para el equipo catalán, que ha sumado dos victorias -por la mínima frente al Celta (3-2) y el Sevilla (0-1)- y dos empates -ambos por el mismo resultado (2-2) contra el Mallorca y el Granada-, en los que el equipo azulgrana mostraron cierta fragilidad defensiva.

El conjunto dirigido por Xavi Hernández afrontará el duelo con las bajas de Pedro González ‘Pedri’, Raphinha, Robert Lewandowski y Frenkie de Jong. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico egarense apuntó que, pese a la larga lista de lesionados que tiene el equipo, esta situación “no es excusa” para recuperar la dinámica positiva que se vio en los encuentros contra el Betis y el Amberes.

En la zaga defensiva, el Barcelona podría apostar por Joao Cancelo, Araújo, Christensen y Balde, aunque no sería descabellado que este último descansara en favor de Marcos Alonso tras recuperarse de unas molestias que hicieron que abandonara antes de tiempo la concentración con la selección española. Arriba, las bajas de Lewandowski y Raphinha obligan a Xavi a alinear a Lamine Yamal, acompañado por Ferran Torres y Joao Félix.

El Athletic Club, con los Williams disponibles y algunos jugadores más recuperados, tiene la intención de dar la sorpresa y apuntalarse en una parte europea de la tabla en la que, tras la novena jornada, ocupa puesto de Europa League. Asimismo, está ya recuperado Peru Nolaskoain, ausente por lesión desde mediados de agosto, y apunta a cumplir el rol de tercer central.

Por lo demás, todo son certezas en un Athletic que acaba de renovar al joven Unai Gómez y que mantiene en el foco una clasificación europea que, de momento, solo han cuestionado dos decepcionantes derrotas ante el Real Madrid (0-2) y la Real Sociedad (3-0). Con peores sensaciones frente al equipo blanco, en San Mamés el debut liguero, que en el Reale Arena.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Athletic Club?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Athletic Club en la décima jornada de la LaLiga se anticipa como un enfrentamiento clave. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir sumando. El partido dará inicio a las 2:00 p. m. (hora peruana) y 9:00 p.m. hora en España. A continuación, te compartimos el horario de diferentes países para que no te pierdas este encuentro:

México: 1:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

Chile: 5:00 p. m.

Brasil: 5:00 p. m.

Argentina: 5:00 p. m.

Uruguay: 5:00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Athletic Club?

Si eres un apasionado del fútbol y no quieres perderte ni un minuto del enfrentamiento entre Barcelona vs. Athletic Club en la jornada 10 de LaLiga, el partido será transmitido a través de ESPN, STAR Plus y Movistar LaLiga. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor.com podrás seguir todas las incidencias del partido.

Barcelona vs. Athletic Club: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Gündogan, Gavi, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Joao Félix.

Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Marcos Alonso; Gündogan, Gavi, Fermín López; Lamine Yamal, Ferran Torres y Joao Félix. Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Dani García, Herrera; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

¿En qué estadio jugará Barcelona vs. Athletic Club?





