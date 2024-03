En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Las Palmas chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 30 de LaLiga, este sábado 30 de marzo. El partido, que será trascendental para ambas escuadras, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora peruana) y 9:00 de la noche (horario en España). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en territorio español. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El conjunto catalán, que se encuentra en el segundo lugar con 64 puntos en la tabla general, se encuentra animado por la victoria obtenida en su último partido. Barcelona logró vencer a Atlético de Madrid con un marcador de 3-0. En los recientes encuentros del torneo, ha acumulado 3 victorias y 1 empate, habiendo recibido solo 1 gol en contra y marcado un total de 10.

Hay que tener en cuenta que para los dirigidos de Xavi Hernández será importante mantener su portería invicta y contar con su jugador más destacado en los últimos juegos en la fase ofensiva: Robert Lewandowski. El delantero polaco ya ha acumulado 13 goles en LaLiga y 20 en toda la campaña.

Por otro lado, en una situación distinta, UD Las Palmas, que se encuentra en el undécimo puesto con 37 unidades, se presenta a este compromiso tras sufrir una derrota por 0-1 ante Almería. Con resultados no destacados en sus últimos cuatro encuentros, el cuadro de la Unión Deportiva ha cosechado 2 empates y 2 derrotas. Han anotado 4 tantos, pero les han marcado 12 veces.

En los últimos cinco partidos registrados entre ambas escuadras, se observa que el Barcelona ha logrado cuatro victorias y ha empatado uno. El más reciente enfrentamiento entre los dos en esta competición tuvo lugar el 4 de enero, como parte de LaLiga, donde los blaugranas salieron victoriosos con un marcador de 2 a 1.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se ven las caras por la jornada 30 de LaLiga. El compromiso se disputará el sábado 30 de marzo desde las 3:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 5:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 de la noche.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Las Palmas?

Barcelona vs. Las Palmas se podrá ver mediante las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Por Movistar Plus y Movistar LaLiga en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Barcelona vs. Las Palmas: alineaciones probables

FC Barcelona : Marc-André ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Cancelo; Gündogan, Christensen, Sergi Roberto; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferrán Torres.

: Marc-André ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Cancelo; Gündogan, Christensen, Sergi Roberto; Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferrán Torres. Las Palmas: Álvaro Vallés; Araújo, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Munir, Javi Muñoz, Perrona, Kirian Rodríguez, Moleiro; Sandro Ramírez.

¿En dónde juegan Barcelona vs. Las Palmas?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El futbolista Dani Alves ha salido esta tarde de la prisión de Brians 2 (Barcelona) tras depositar hoy en el juzgado el millón de euros de fianza que le impuso el pasado miércoles la Audiencia de Barcelona para concederle la libertad provisional, mientras se resuelven los recursos por su condena por violar a una joven. (Video: EFE)