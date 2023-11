Barcelona vs. Real Sociedad se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado por la fecha 12 de LaLiga de España. El compromiso está programado para jugarse desde las 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. en Argentina) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, Sky Sports y Movistar. Recuerda que Depor te trae la previa, así como el minuto a minuto y las incidencias del partido. No te lo puedes perder.

El equipo dirigido por Xavi Hernández llega a este partido tras caer por 1-2 ante el Real Madrid en el estadio Olímpico de Montjuic, por la pasada jornada de la liga española. A pesar de que se puso arriba en el marcador con un tanto de Ilkay Gündogan, la ‘Casa Blanca’ logró una gran remontada con un doblete de Jude Bellingham, quien es su máxima figura en lo que va de la temporada.

De esta forma, el cuadro blaugrana se quedó con 24 puntos en once fechas disputadas. Acumula siete victorias, tres empates y una derrota. Se ubica en el cuarto lugar de la tabla, por debajo de Atlético de Madrid, Girona y Real Madrid. Necesita recuperarse de la dura caída en el clásico español y esperar que los primeros lugares tropiecen para recuperar posiciones.

Real Sociedad, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 1-0 a Buñol por los 1/64 de final de la Copa del Rey. Un partido antes, igualó 2-2 con Rayo Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas (Madrid), por la fecha 11 de LaLiga. Lleva cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. Se ubica en la quinta posición con 19 unidades. Un triunfo lo pondría cerca del cuadro culé.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad?

El enfrentamiento entre Barcelona y Real Sociedad por la fecha 12 de LaLiga se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre. El partido dará inicio a las 3:00 p.m. (hora de Ecuador, Colombia y Perú). A las 5:00 p.m. (hora de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil). Mientras que en Venezuela y Bolivia, el partido comenzará a las 4:00 de la tarde.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Real Sociedad?

El partido entre Barcelona y Real Sociedad se podrá ver en ESPN, Star Plus, Sky Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. En Depor, te ofrecemos la cobertura en tiempo real más detallada, así como todos los acontecimientos del encuentro.

Barcelona vs. Real Sociedad: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Gündogan, Fermín, Gavi; Raphinha, Joao Félix y Lewandowski.

Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Christensen, Balde; Gündogan, Fermín, Gavi; Raphinha, Joao Félix y Lewandowski. Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Barcelona vs. Real Sociedad: ¿dónde se juega?





