Pedri es la antítesis de esos jugadores del Barcelona que llegan al Camp Nou al día de partido utilizando ropa cara, autos de lujo y estrambóticos bolsos. El de Tenerife prefiere lo simple. Es por esa razón que el día que marcó su primer gol en la Champions League, acudió al estadio con una bolsa de plástico como neceser.

En una foto que se hizo viral en las redes sociales, el exjugador de Las Palmas fue captado llevando sus cosas en una bolsa de plástico. Han pasado unas semanas del curioso hecho y el volante azulgrana reveló que todo se debe a la cultura del reciclaje que practica desde pequeño.

“En mi casa mis padres siempre me han enseñado que hay que reciclar y, si no se puede, pues debemos reutilizar el plástico”, dijo el futbolista del Barcelona a los medios presentes en la campaña ‘Kick Out Plastic’, una iniciativa ecológica presidida por Lars Böcking y Marcos Senna, exfutbolista internacional con España.

En referencia a su lugar de nacimiento, Tenerife, y el peligro que corre por la contaminación ambiental, Pedri dijo: “Yo me he criado entre playas y montañas, hay sitios demasiado bonitos para que se echen a perder por la dejadez de la gente”.

Pedri y su foto más viral como jugador del Barcelona.

Por otro lado, el volante del Barcelona fue consultado sobre la derrota que sufrió su equipo a mitad de semana ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. Admitió que fue un “duro golpe” pero insistió en que deben continuar trabajando sin excusas.

Tras la derrota en Champions, Pedri y Barcelona se alistan para enfrentar este domingo al Levante en el marco de la fecha 12 de LaLiga Santander.





