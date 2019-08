Por ahora no: Figura de España Sub 21 le cierra las puertas al Real Madrid y Barcelona El propio padre del joven jugador reconoció que llegaron ofertas tanto del Bernabéu y del Camp Nou, pero no quiere que su hijo tenga un rol secundario.

El futbolista de 21 años quiere un club en el que pueda ser protagonista. (Getty Images) El futbolista de 21 años quiere un club en el que pueda ser protagonista. (Getty Images)