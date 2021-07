Los franceses Antoine Griezmann y Clément Lenglet y el neerlandés Frenkie de Jong se reincorporaron este martes a los entrenamientos de pretemporada con el Barcelona. Si en la sesión matinal se ejercitó por primera vez con la camiseta azulgrana uno de los fichajes de este verano, el holandés Memphis Depay, por la tarde lo hicieron los otros tres internacionales eliminados en los octavos de final de la pasada Eurocopa.

Depay, con permiso del club para no participar en la sesión vespertina, fue el gran protagonista de la sesión matinal. Pero la noticia del entrenamiento de la tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper fue la presencia de Griezmann. Y es que el punta francés se ha convertido en uno de los protagonistas de este mercado ya que el Barcelona le busca una salida para rebajar la masa salarial de la plantilla.

Las informaciones más recientes sobre el delantero galo apuntan a que las negociaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid para el trueque Griezmann-Saúl se paralizaron en las últimas horas por un desacuerdo económico. Sin embargo, desde el Wanda Metropolitano no le cierran la puerta al ‘Principito’.

De hecho, Enrique Cerezo, presidente ‘Colchonero’, preguntado por la posibilidad de este intercambio, que lleva retumbando varias semanas por los despachos del Atlético de Madrid y del Barcelona, no descartó que se concrete la operación.

“No tengo ni idea, a mí no me han comunicado nada. No sé cómo están las negociaciones, ni siquiera si las hay, pero ya queda poco para que sepáis lo que va a pasar”, dijo ante el micrófono de Mediaset. Y añadió: “En el mundo del fútbol todo es posible, pero en el caso de Griezmann no tengo ni la más ligera idea”.

Sobre el posible interés del Liverpool en Sául, el presidente aseguró que no tiene conocimiento acerca de dichos contactos.





