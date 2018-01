Cristiano Ronaldo no solo cuenta con amigos en Real Madrid , también los tiene en el vestuario del FC Barcelona. Uno de ellos es André Gomes, compañero suyo en la selección de Portugal que le habría contado, según el portal español 'Don Balón', sus intenciones de dejar el club azulgrana apenas se abra el mercado de pases de verano 2018.



De acuerdo a la citada fuente, Cristiano Ronaldo recibió esta privilegiada información gracias a los constantes contactos y cercanía que tiene con el volante portugués de Can Barça, quien le habría revelado, además, que se ve jugando en Italia o Inglaterra.

André Gomes (Portugal) André Gomes llegó a Barcelona en 2016.

"El Balón de Oro ha podido saber que André Gomes no seguirá en el Barça la siguiente campaña. Aguantará lo que queda de temporada, pero en verano hará la maleta y buscará un nuevo destino, probablemente en Italia o Inglaterra", publica la citada fuente.



Cree que nadie lo quiere



Pese a que Gomes se ha convertido en un habitual para Ernesto Valverde en las últimas semanas, el portugués está convencido que en el Barcelona no lo quieren. No siente el respaldo de la hinchada y preferiría relanzar su carrera en otro equipo top.



Además, con la llegada de Coutinho, el papel de Gomes en el Barcelona podría ser todavía menos. ¿Acaso Cristiano Ronaldo ya habrá trasladado esta información al vestuario del Real Madrid?