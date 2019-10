Barcelona cambió de opinión: no reforzará el ataque en 2020 y cumple un pedido de Valverde en el mercado

Varios medios en Europa apuntaron en los últimos días que el principal objetivo del Barcelona , de cara al mercado de fichajes , de verano es reforzar la delantera. Sin embargo, los azulgranas habrían cambiado de opinión ya que es más necesario atender la zona del lateral derecho.



De acuerdo al diario 'Marca', Nelson Semedo no basta para Ernesto Valverde. El portugués se ha convertido en dueño del puesto, pero en Camp Nou creen que la llegada de un suplente es necesaria. Esto a pesar de que Moussa Wague se encuentra en la plantilla principal como relevo.



Sergi Roberto, que desde esta temporada juega como mediocampista puro, no volverá a ser lateral derecho. He ahí la importancia de encontrarle a Semedo un reemplazante que le permita respirar en la temporada. Para Valderde, Wague cuenta poco o nada.

"En cualquier caso, la decisión final se acabará de tomar en función del rendimiento de Wague a lo largo de esta campaña. Valverde desea verlo en acción y poco a poco irá recurriendo a él, especialmente en algunos partidos de la Copa del Rey", publica la citada fuente.

¿Qué viene para el Barcelona?

Tras el parón de selecciones por fecha FIFA, FC Barcelona se alista para retomar la competición en LaLiga Santander. Los azulgranas visitarán al Eibar en Ipurúa y una semana más tarde, chocarán ante el Real Madrid en el gran Clásico de España.

