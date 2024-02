Luego de que Xavi Hernández anunciase ante los medios de comunicación su salida de Barcelona a fin de temporada, la directiva culé inició la búsqueda de un nuevo técnico que tome las riendas del equipo culé. Como era de esperarse, son varios los nombres que han aparecido en medio de los rumores, teniendo a Jürgen Klopp como uno de los favoritos para los dirigentes del conjunto de la Ciudad Condal. Sin embargo, tal parece que el aún estratega del Liverpool no es el único en la lista, puesto que existiría uno que ya inició las clases de español para recibir el llamado de la institución blaugrana.

Según la información brindada por Christian Falk, jefe de la sección de fútbol del diario ‘Bild’, Hansi Flick está con ansias de retornar a los banquillos. Tras su paso por la Selección de Alemania, la fuente citada señala que ya habría iniciado con las clases de español. Y es que su objetivo es tomar un nuevo desafío este verano y el hueco que dejaría Xavi Hernández calzaría perfecto para él.

“Verdadero: Hansi Flick ya está aprendiendo español. El exentrenador de la Selección Alemana está en búsqueda de un nuevo desafío en verano y el trabajo del Barcelona le resultaría atractivo”, escribió el periodista en su cuenta oficial de X (antes Twitter), remarcando que sus fuentes son totalmente verídicas.

Cabe destacar que Hansi Flick es uno de los técnicos que calzaría a la perfección con los intereses de la gerencia deportiva de Barcelona, quienes buscan a un líder que pueda detectar y trabajar con talentos jóvenes. Ojo, el estratega alemán tiene gran experiencia, luego de su paso por Bammental (1996-2000) y en Hoffenheim (2000-2005). Asimismo, estuvo más de 10 años como asistente de Joachim Löw y, más adelante, fue director deportivo de la Selección Alemana, desempeñando trabajos como el de elaborar las bases de datos de las futuras estrellas de la ‘Mannschaft’.

Deco opina sobre Klopp

En la conferencia de prensa posterior al partido contra los de Bilbao, Xavi fue cuestionado sobre su futuro en el equipo. De manera tajante, el exjugador, que cumplió 44 años el 25 de enero, declaró: “Si al final de temporada no estamos a un nivel competitivo... tendré que irme. (...) Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o al menos competirlos”.

En relación con esto, Deco, director deportivo culé, ha comentado, este lunes 5 de febrero, sobre su evaluación de la situación del nuevo entrenador del Barcelona. El directivo blaugrana, quien también admitió haberse sorprendido por la decisión de Hernández de dejar el plantel principal al finalizar la temporada, afirmó que hasta ahora no ha entablado conversaciones con ningún candidato específico.

Deco declaró en una entrevista con La Vanguardia: “No quiero hablar de ninguno, es poco ético hablar de un entrenador que tiene contrato”. Además, quiso enfatizar que su opinión no será única en cuanto a la elección del próximo estratega. Afirmó: “No seré yo, será el club. Las decisiones no son de una sola persona”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de vencer a Alavés (3-1), el Barça se enfrentará al Granada en partido programado para el domingo 11 de febrero a las 3:00 de la tarde (hora de Perú) en el Estadio Olímpico de Montjuic. Posteriormente, visitará al Celta de Vigo el sábado 17 a las 12:30 del mediodía (hora de Perú) en el Estadio de Balaídos.

En estos momentos, el equipo dirigido por Xavi Hernández tiene 50 puntos y se ubica en la tercera posición de LaLiga. En el segundo lugar está el Girona (56) y el Real Madrid, que este domingo empató 1-1 con el Atlético, marcha primero con 58 unidades.





