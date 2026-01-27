La jornada deportiva del pasado lunes tuvo varios focos de atención y uno de ellos fue Lamine Yamal. El joven futbolista fue elegido MVP del duelo entre el Barcelona vs. Real Oviedo, distinción que se apoyó en una acción de alto nivel: conectó un centro de Dani Olmo con una semi-chilena precisa que terminó alojándose en el ángulo derecho del arco defendido por Aarón.

No es la primera vez que el nombre del atacante azulgrana trasciende más allá del césped. En anteriores ocasiones, Yamal ha sido noticia por asuntos alejados del balón y más cercanos al mundo del motor. Así lo dejó ver en una entrevista concedida al programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS News.

En dicha conversación, el futbolista habló sobre el vehículo que le gustaría tener en el futuro y sorprendió por su sencillez. “Será el que mis amigos quieran y puedan disfrutar”, comentó, descartando los modelos de lujo más llamativos. “No será un Lamborghini, pero con un Audi, un Mercedes o un Cupra mefd conformo”, añadió.

Lamine Yamal marcó un golazo en el último triunfo del Barcelona sobre el Real Oviedo. (Foto: Getty Images)

De hecho, en más de una ocasión se le ha visto conduciendo un modelo de la marca española, que mantiene un acuerdo con el FC Barcelona para facilitar vehículos a los integrantes del plantel profesional. El coche en cuestión es un Cupra Formentor eHYBRID, uno de los modelos más representativos de la firma.

Este SUV compacto híbrido enchufable ofrece dos niveles de potencia, de 204 y 272 caballos, con una autonomía eléctrica homologada de hasta 124 kilómetros. Su precio parte desde los 33.760 euros, mientras que el Cupra Born es el modelo más accesible de la marca, con un costo inicial de 24.950 euros mediante financiación. En Audi, el A1 Sportback es el más económico, y en Mercedes, el Clase A encabeza la lista de entrada.

Eso sí, antes de pensar en coches, Yamal deberá completar un paso clave: obtener el carnet de conducir. El propio jugador contó que se encuentra en pleno proceso. “Es difícil porque llevo mucho tiempo sin estudiar desde que dejé la ESO. Tengo que empezar con el teórico y poco a poco”, explicó, mientras se recuerda que en España podría manejar ciertos vehículos incluso siendo menor de edad gracias a la licencia AM, que permite conducir ciclomotores y cuadriciclos ligeros desde los 15 años.

