A pocas semanas de una nueva edición de la entrega del Balón de Oro, la máxima distinción individual del deporte rey, muchos se animan a postular a su favorito, entre los que figura, sin duda, el campeón del mundo con España y atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Precisamente el salido de La Masia fue consultado sobre la posibilidad de que gane este trofeo y descartó que le quite el sueño, pues se encuentra concentrado en alcanzar los objetivos colectivos con los blaugranas.

“No me voy a poner a suplicar nada. Yo creo que tengo posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos. No creo que lo necesite”, dijo muy tajante ante los medios de prensa.

“Yo estoy orgulloso del año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado LaLiga otra vez. No puedo pedir más, he dado un nivel increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada”, añadió Yamal.

Por otro lado, se refirió a los rumores que apuntan a un bajón de rendimiento en este inicio de temporada como consecuencia de algunos problemas personales.

“Estoy muy feliz, no sé por qué se hablo tanto. Venía de ganar un Mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba contentísimo. Ahora parece que, de repente, ha cambiado todo, pero sigo igual que siempre, con muchísima ilusión. En ningún momento de mi vida he sido más feliz que ahora”, explicó.

“No hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el equipo está motivado. En Barcelona tenemos la Champions siempre en la cabeza porque es la competición más especial y este año han venido buenos jugadores. A ver si es este año”, cerró uno de los firmes candidatos a ganar el Balón de Oro.

La ceremonia de premiación será el próximo lunes 26 de octubre en la ciudad de Londres, Inglaterra (por primera vez el evento sale de Francia para conmemorar el 70 aniversario del premio y homenajear a Stanley Matthews).

TE PUEDE INTERESAR