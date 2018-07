Por fin este martes se conocerá el calendario de la Liga Santander para la temporada 2018-19, pero esta vez con una peculiaridad: será asimétrico, al mejor estilo de la Premier League. ¿Qué quiere decir eso? Que el orden de los partidos de la segunda vuelta cambia con respecto al de la primera vuelta .

Así, por ejemplo, la primera jornada del campeonato no será la primera de la segunda vuelta y ninguna otra coincidirá. Este mismo formato también seguirá la Liga 123 (Segunda División).



La nueva temporada de la Liga arrancará el 18 de agosto y culminará el 26 de mayo de 2019 . En total serán 38 jornadas en las que, según comunicó la Federación Española (RFEF), se tendrán en cuenta otros factores como que no coincidan clásicos Real Madrid-Barcelona sin nada en juego y que no se disputen duelos especialmente duros durante las fases finales de Champions League.



Del mismo modo, el martes también se conocerá cuándo se jugará la final de la Copa del Rey, pues aún hay conflicto entre LaLiga y la RFEF. Los días que se manejan están el 20 o el 25 de mayo.



Así, una vez que se conozca el calendario, el Real Madrid -ya sin Cristiano Ronaldo-, el vigente campeón de Liga el Barcelona y el propio Atlético de Madrid, podrán planificar la temporada de acuerdo a los partidos que tengan por delante.