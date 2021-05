Luis Suárez, goleador del elenco ‘colchonero’ en esta temporada, confirmó este domingo que seguirá por un año más en el club dirigido por Diego Simeone, tras proclamarse como campeón de LaLiga. “Sí, sí, seguro”, mencionó tras ser consultado por ‘Movistar+’.

Como bien sabemos, el ‘Pistolero’ tiene contrato hasta 2022 con el equipo español, pero tiene una clausula que le permite rescindir su contrato al termino de la actual campaña. Debido a esto, el uruguayo aseguró su presencia en la próxima liga y Champions League con los ‘rojiblancos’.

A sus 34 años, el futbolista ha demostrado que aún le queda mucho tiempo en el fútbol competitivo de Europa. En esta última temporada, el artillero anotó 21 goles en 38 partidos, tras su salida del FC Barcelona.

“Mi mujer era la que convivía conmigo en el día a día en la situación de que me tocó vivir el verano pasado, el tomar la decisión de abandonar el club (Barcelona) en el que estuve muchos años”, reveló durante la entrega del trofeo de LaLiga al club en el Wanda Metropolitano.

Además, su salida del equipo catalán hizo mucho ruido en España, pues muchos esperaban la renovación del atacante. Sin embargo, él habló sobre lo difícil que fue el cambio, pero que pudo superarlo en poco tiempo. “Es difícil un cambio para una familia que tiene tres niños, que tenía toda una vida hecha. El sufrimiento del día a día, del cambio, es complicado. Ella sabe lo que yo trabajé para poder revertir la situación y demostrar que podía estar a buen nivel”, afirmó.

Por último, también se animó a hablar sobre sus hijos, quienes saben la situación que vivió tras su salida del cuadro catalán. “Mis hijos hoy en día, uno va a cumplir casi 8, la niña casi 11 y viven todo en su colegio, con sus amiguitos, hablan de todo, saben la forma que yo me fui, cómo me despedí del Barcelona, saben que era un cambio y me veían con muchísimas ganas de poder demostrar”, finalizó.

