Marcelo , segundo capitán del Real Madrid , no entiende que tras un mal resultado ningún madridista se acuerde de Cristiano Ronaldo y aseguró tras empatar en San Mamés ante el Athletic Club, que igualmente se acordarán de otras leyendas del pasado como Zinedine Zidane, Raúl González o Iker Casillas.



"La prensa es la que habla de Cristiano. Si los aficionados se acuerdan de él también lo harán de Raúl, Iker o Zizou, no solo de Cristiano. Tenemos un equipo estupendo y hemos hecho un gran partido aunque no hemos ganado", señaló en la zona mixta de San Mamés.



Para Marcelo el empate no refleja lo visto sobre el césped. "Esperábamos que el resultado fuera un poco más justo. Hemos hecho todo lo posible para ganar y en la segunda parte hemos mejorado muchísimo. Tenemos que olvidar este partido y pensar en el próximo", dijo.



"Lo justo sería otro resultado, la victoria, porque hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos tenido más el balón y creado. Ha sido un partido con mucha intensidad de inicio a final. El empate no sabe bien", agregó.



Lamentó Marcelo que el Real Madrid quede a dos puntos del Barcelona. "No queremos que pase esto pero es el inicio de temporada, aunque no queríamos perder puntos", comentó.



Y en su análisis de lo negativo de su equipo, señaló que les faltó "paciencia" y se precipitaron por marcar. "Cuando encajamos el gol queríamos solucionar el partido rápido y crear ocasiones. La segunda parte fue mejor. El equipo está bien físicamente, a tope ya", aseguró.



EFE

Cristiano Ronaldo y la chilena ante Juventus.