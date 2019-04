Hasta que alguien lo dijo: Valverde reconoció que existe 'Messidependencia' en el Barcelona

Ernesto Valverde , entrenador del Barcelona , admitió tras el empate a cuatro de su equipo ante el Villarreal que existe "messidependencia" porque Lionel Messi es el mejor jugador del Mundo, aunque cuando no está sobre el terreno de juego, el equipo está obligado a competir igual.



Un gol de Messi, que había salido en el minuto 61, puso el 4-3 en el 90 y poco después Luis Suárez estableció la igualada definitiva en un choque en el que, según el técnico, el Barcelona no dependió del jugador argentino en la primera mitad, en la que pudo sentenciar el encuentro.



En su análisis del encuentro señaló que en algunos aspectos habían fallado y, en otros, acertado. "El partido tiene muchas lecturas y ha tenido varios encuentros dentro de uno. Al comienzo, hemos hecho dos goles y pudimos hacer más, pero ellos tienen calidad y nos han remontado", indicó.



"Este partido nos tiene que ayudar mucho de cara a los que vienen y para que la gente se dé cuenta de que la Liga es complicada. Debemos mejorar para que el contrario no nos coja con inferioridad", continuó Valverde.



También indicó que habían permitido demasiadas ocasiones y que ese no fue un problema exclusivo de la defensa."Es algo que ya nos ha pasado y que debemos ajustar mejor", prosiguió.



Valverde le dio mucha importancia al punto conseguido por la sensación positiva de haber empatado un partido que se perdía por dos goles de diferencia.EFE

