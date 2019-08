Cada vez más cerca: Barcelona ultima el fichaje de Neymar y PSG acepta a crack como moneda de cambio

Cuando el río suena es porque piedras trae. Según pudo conocer este domingo el medio francés "RMC Sport", las negociaciones entre el París Saint-Germain y el Barcelona en torno al fichaje de Neymar se han acelerado en los últimos días y el club parisino habría aceptado incluir a un jugador en el trato. Todo ello luego de conocerse públicamente que el astro brasileño no querría jugar más en Francia por no sentirse ''feliz'' ni en el país ni en el club.



Pese a los rumores que apuntan que el Real Madrid está mejor posicionado para hacerse con el delantero brasileño, el Barça mantiene su interés por el futbolista y sus respectivas directivas ya se habría reunido hace días. Pero, ¿quién es el hombre 'sacrificado' para la vuelta de 'Ney'? Bueno, este sería nada más y nada menos que el brasileño Philippe Coutinho.



Sí, leíste bien. El canal indicó que el club parisino todavía piensa en fichar al argentino Paulo Dybala, a un portero y un lateral, por lo que el dinero que le aportara la salida de Neymar ayudaría a cerrar esas operaciones. Mientras tanto, a la espera de un hipotético acuerdo sobre su salida, la situación deportiva de Neymar está congelada.



Recordemos que el brasileño no fue convocado para el partido de este domingo contra el Nimes, el primero del PSG de la temporada (3-0), en una decisión en la que también influyó el no haberse recuperado totalmente de su lesión. Previo a ello, el técnico del PSG, el alemán Thomas Tuchel, había admitido en una entrevista para el "Canal Football Club" que reemplazarlo por alguien capaz de hacer lo mismo será complicado.



