Luego de dejar el Barcelona por el PSG y gracias al gran nivel que muestra en cada partido, para muchos, Neymar está destinado a ganar el Balón de Oro en un par de años más. Sin embargo, el brasileño tiene claro que no se trata de tarea tan fácil como le quieren hacer creer.



Así lo ha confesado en una conferencia de prensa en la que los periodistas le han preguntado por sus objetivos en el 2018. Y aunque ha vacilado en su respuesta por el Balón de Oro , sí dejó en claro que le importan más los logros en equipo.

“Es difícil. No depende sólo mí, sino de mis compañeros y de lo que ganemos en la temporada. Claro que el Mundial es muy importante pero la Champions también, por eso tenemos que hacerlo todo perfecto; primero se gana con el equipo y luego en lo personal”, ha declarado el delantero brasileño del PSG.



De otro lado, Neymar ha confesado sentirse muy feliz en el PSG y ha descartado así esos rumores que indican que no está contento en París y estaría buscando la forma de fichar por el Real Madrid en un futuro no muy lejano.



“Estoy muy contento en París, me han recibido muy bien todos los jugadores, eso es lo más importante”, dijo Neymar y agregó “En Brasil tenemos un muy buen equipo y vamos a pelear por el Mundial. Somos uno de los favoritos, hay presión y estamos contentos con el equipo”.