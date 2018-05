La novela del posible pase de Neymar al Real Madrid continúa. En PSG sostienen que no dejarán salir por nada del mundo a su figura máxima, en declaraciones de su presidente Nasser Al-Khelaïfi. Aunque, la 'Casa Blanca' no se dará por vencido para tenerlo en su plantel. Cristiano Ronaldo fue el último en referirse a este tema.

Cristiano Ronaldo habló para el programa El Chiringuito y era imposible que se vaya sin una pregunta respecto a si Neymar llegará o no al Real Madrid . No quiere que se especule mucho porque, al final, luego las contrataciones no se producen.

"Llevo aquí ocho años y siempre se hablan de 50 jugadores que van a venir y al final ninguno llega. En setiembre van a venir muchos y al final los que siempre llegan somos los mismos", dijo Cristiano ante la interrogante sobre si habrá una dupla con 'Ney' para la temporada 2018-19.

Según el periodista Eduardo Inda, el delantero brasilero le costaría al cuadro merengue más de 270 millones de euros. Florentino Pérez no tendría problemas en pagar esa cifra ya que no han contratado a un 'galáctico' en las últimas ventanas del mercado.

De otro lado, Real Madrid continúa con su preparación para la final de la Champions League este sábado ante Liverpool en Kiev. Zinedine Zidane tiene la duda si alinear desde el arranque a Gareth Bale o Isco.