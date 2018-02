Cada vez hay más luces de cómo Neymar puede llegar a ser jugador del Real Madrid. Si se pensaba que podía jugar al lado de Cristiano Ronaldo , medios españoles han visto que es prácticamente imposible. Y no es tanto el nivel económico, sino la posición que tomaría uno y otro en un eventual equipo y vestuario que manejaría dos egos bien fuertes. Cristiano quiere ser el mejor pagado del planeta; Neymar ya lo es. Cristiano quiere ser protagonista; Neymar quiere eso para aceptar la propuesta de Florentino Pérez en un futuro.



Todo hace indicar que Neymar no llegará al Real Madrid en la próxima temporada, sino para el 2019-20. El delantero del PSG, para hacerlo, deberá aceptar una pequeña reducción de sueldo, a comparación de los 36 millones de euros que recibe en la actualidad. No obstante, Ronaldo, quien pide ganar una suma parecida, ¿aceptará que llegue a ‘Ney’ con un salario así? Todo haría indicar que no, de acuerdo a lo que comentan medios españoles.



No solo eso. Cristiano juega en la misma posición que Neymar, por lo que todo quedaría en el futuro del Real Madrid. Neymar entra, Cristiano Ronaldo. Con cumpleaños en el mismo día, hay siete años de diferencia entre uno y el otro. ‘Ney’ es el futuro del fútbol, Cristiano, un jugador al que se le agradece las buenas temporadas, pero que corre contra el tiempo en la actualidad. No queda nada que decir, salvo un presente incierto para el madridista.



En el mundo del PSG, según publica el diario "L'Équipe", la UEFA ordenará auditoría para evaluar a la baja el contrato de ‘Ney’, lo que obligaría al conjunto francés a buscar una cantidad superior a los 75 millones de euros inicialmente demandados para equilibrar sus cuentas.



Es el fruto de la investigación abierta por la Instancia de Control Financiero de los Clubes (ICFC) de la UEFA después de que el PSG desembolsara 222 millones de euros para fichar al brasileño Neymar y otros 190 millones por el francés Kylian Mbappé, cifras astronómicas que sorprendieron al mundo del fútbol.