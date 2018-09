Paul Pogba quiere salir como sea del Manchester United en el corto plazo. Conocida es su mala relación con el técnico José Mourinho y por ello el crack francés tendría la intención de llegar nada más y nada menos que al Barcelona en el corto plazo. Sin embargo, los 'Red Devils' tienen otro plan para la también ex figura de Juventus.

Así lo apunta este sábado el diario inglés The Sun. El citado medio sostiene que Paul Pogba no solo ha comunicado su intención de querer marcharse al Barcelona a su actual entrenador, sino también a las altas esferas de la directiva del United. Habló con el director ejecutivo Ed Woodward.

El dirigente del elenco de Old Trafford le dio una contundente respuesta: "no te mueves de aquí". El diario británico menciona que los 'Red Devils' no tienen la mínima intención de desprenderse de Pogba y que únicamente escucharían una oferta si es que esta supera los 100 millones de euros.

Y es que en el cuadro inglés saben de la calidad del galo, además de ser uno de los jugadores que más camisetas vende hasta el momento. Quieren sacarle el máximo provecho antes que se marche a otro club.

No obstante, las cosas para Paul Pogba cambiarían en caso Zinedine Zidane releve a Mourinho. Así se quedaría en el United y desecharía cualquier posibilidad de irse al Barcelona.