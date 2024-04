Lo que prometía ser una celebración en Cataluña acabó en desilusión. En el crucial partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, celebrado en el Estadio Olímpico de Montjuic, el Barcelona sufrió una derrota contundente por 4-1 ante el PSG. Este resultado permitió que el equipo parisino avanzara a las semifinales y dejó al Barcelona fuera del torneo europeo. Tras el encuentro, Ilkay Gündogan expresó abiertamente su insatisfacción con el desempeño del equipo, generando controversia entre sus compañeros. Al respecto, justo antes del enfrentamiento en LaLiga contra el Real Madrid, Xavi Hernández respondió a los comentarios del mediocampista alemán.

Para rememorar, Gündogan habló sobre la acción que resultó en la expulsión de Araújo, enfatizando la necesidad de tomar decisiones prudentes en instantes decisivos del juego. “Es difícil decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón”, afirmó el centrocampista. Sus comentarios provocaron un intenso debate sobre el desempeño del jugador uruguayo y su influencia en el desenlace del compromiso.

Más tarde, de acuerdo con un reporte de AS, algunos compañeros del plantel apoyaron las declaraciones de Ilkay, aunque no todos, evidenciando la división que sus comentarios causaron dentro del vestuario. Según el medio mencionado, en esta ocasión, no se le ha pedido a Gündogan que modifique, aclare sus palabras o se disculpe con el equipo.

No obstante, Araujo no tardó en responder a las críticas de su compañero. Durante su participación como padrino de la 19ª edición dels Relats Solidari de l’Esport, el defensor uruguayo fue claro en su respuesta. “Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar”. Hay que tener en cuenta que todas estas expresiones, cargadas de críticas y comentarios velados, emergen justo antes del enfrentamiento con su eterno rival, el Real Madrid.





¿Qué dijo Xavi sobre las críticas de Gündogan?

Durante la rueda de prensa previa al partido entre el Real Madrid y Barcelona, por LaLiga, Xavi Hernández aclaró que las palabras de Ilkay Gundogan no tenían propósitos negativos y, por lo tanto, no existían conflictos al respecto. “Cuando no hay mala intención, no hay problema. Todo zanjado”, dijo el estratega al respecto.

¿Cuál es la situación del vestuario azulgrana previo al Real Madrid vs. Barcelona?

Cuando se le preguntó sobre la situación actual del vestuario, Xavi confirmó que cualquier desacuerdo se había resuelto mediante el diálogo. Además, destacó que el próximo enfrentamiento contra el Real Madrid es la oportunidad ideal para que el equipo muestre su verdadero carácter.

“Está solucionado, no hay ningún problema. Hablando la gente se entiende. El Madrid apretará en los primeros minutos de cada parte. Hay que ser valientes con la pelota y no perderla. Es el escenario perfecto para demostrar personalidad. Hemos preparado bien el partido. Los primeros minutos serán claves, habrá que calmar el Madrid y su presión alta”, concluyó Hernández.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Barcelona?

Real Madrid vs. Barcelona se enfrentarán, por la fecha 32 de LaLiga, en una edición más del Superclásico, este domingo 21 de abril de 2024. En Perú, Colombia y Ecuador, el enfrentamiento comenzará a las 2 de la tarde. En tanto, en Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela irá desde las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a las 4:00 p.m. Los aficionados de España podrán sintonizar el enfrentamiento a partir de las 9 de la noche.

¿En qué canales de TV pasan Real Madrid vs. Barcelona?

El emocionante encuentro entre Real Madrid y Barcelona, en el contexto del segundo Clásico español del 2024 (tras haber jugado la final de la Supercopa de España previamente), será retransmitido en América Latina a través de los canales DSports y DGO (DIRECTV), así como por SKY Sports en México. Mientras tanto, en España, los espectadores podrán disfrutar del partido en las pantallas de Movistar + y en streaming a través de DAZN.

Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan por la fecha 32 de LaLiga. (Foto: AFP)





