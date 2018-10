No todos quieren jugar para siempre en el Real Madrid , pese a que un jugador se haya formado en esa cantera. Uno de ellos es Dani Carvajal , uno de los mejores laterales derecho del mundo que logró darle la calma al equipo madridista, que siempre había tenido un punto débil en esa zona. Ahora, en una entrevista para la Revista Libero, el español recordó cuando Neymar jugó en la cantera del Madrid, así como sus deseos de emigrar a la Premier League.



"Me acuerdo perfectamente de Neymar en la cantera del Real Madrid. Nos dijeron que se iba a quedar con nosotros y le manteamos", explicó el lateral del conjunto de Chamartín, ausente en los últimos partidos del conjunto de Julen Lopetegui tras una lesión en el sóleo.



El de Leganés también repasó la actualidad del Real Madrid y sus posibles destinos en un futuro. Respecto a la posibilidad de que Luka Modric se lleve su primer Balón de Oro, el lateral apostó por su compañero sobre el resto de competidos: "Modric es la esencia del fútbol, porque no todo es meter goles. Iniesta ya tuvo la oportunidad de ganarlo y no se lo dieron".



Su fidelidad al Real Madrid es más que conocida. Participó en la colocación de la primera piedra de Valdebebas en 2004 y nueve años después le llegó su oportunidad en la primera plantilla tras una cesión en el Bayer Leverkusen. Sin embargo, Carvajal no descarta abandonar en un futuro la casa blanca y marcharse a la Premier League. "Tengo claro que quiero jugar en la Premier. Es una experiencia que me gustaría tener y no me quiero quedar con esa espina", confiesa. De este modo, el lateral sentencia que su presente tiene caducidad en España.