Es la gran revelación de la temporada en el Real Madrid, al punto de que no solo ha frenado fichajes como los de Pogba o Eriksen, sino que sin él, los 'blancos' ganan menos, anotan casi la mitad de goles y encajan el triple. Federico Valverde se confesó ante RMTV en una extensa charla en la que, principalmente, no se cansó de valorar y elogiar a Casemiro, quien prácticamente se ha convertido en un padre para el uruguayo.

El 'Pajarito' reveló una anécdota que vivió con el brasileño, en la previa del derbi ante el Atlético de Madrid, duelo en el que Fede arrancó como titular.



"Antes del derbi con el Atlético, sabía que estaba en el once y estaba muy nervioso y vino Case y me dijo '¿estas nervioso? y le dije: 'no, que va, pero me vio la mano y estaba temblando", contó Valverde.



Casemiro, con el que más habla

"Aprendo de todos, cada uno tiene una historia detrás de él. Los centrocampistas se acercan a aconsejarte, a escucharte cuando a uno le pasa algo y con Casemiro, que es sudamericano, se sienta a mi lado, me llena de consejos y me ayuda mucho. Siempre le voy a estar agradecido (...) siempre me corrige, es como un padre para mí".

Indispensable en el 11

De los cinco partidos que Federico Valverde ha disputado como titular, el club blanco no ha perdido ninguno, ganó cuatro y empató el restante.



Y aquí viene lo mejor: de los nueve duelos que el cuadro madridista empezó sin el ‘Pajarito’ sobre el terreno de juego perdió dos, igualó cuatro y gano solo dos.

