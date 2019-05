Hasta lejos hace daño: Cristiano Ronaldo se 'roba' para la Juventus el crack que Real Madrid buscaba

Cristiano Ronaldo habría decidido convertirse en el nuevo enemigo del Real Madrid de cara al mercado de fichajes. Y es que según informa este martes el diario español 'Don Balón', el crack portugués ha pedido para la Juventus uno de los grandes objetivos que Florentino Pérez y Zinedine Zidane tenían en la agenda. Hablamos de Paul Pogba.



Según la citada fuente, las negociaciones entre el Real Madrid y el volante francés se han enfriado por las altas pretensiones del Manchester United. En Valdebebas quieren a Pogba, pero no estarían dispuestos a pagar los 160 millones de euros que piden en Old Trafford.



Aprovechando esta situación, Cristiano Ronaldo le habría pedido a la Juventus hacer un esfuerzo para fichar a Pogba. El portugués cree que su equipo necesita refuerzos del nivel de francés no solo para ganar la Champions, también para darle aire fresco a la plantilla.

Paul Pogba llegó al Manchester United en la temporada 2016/17. (Getty) Paul Pogba llegó al Manchester United en la temporada 2016/17. (Getty)

"Cristiano Ronaldo, amo y señor de la escuadra ‘bianconera’, ha solicitado incorporaciones de primer nivel para dar un impulso a una plantilla que comienza a dar señales de agotamiento y de envejecimiento", publica 'Don Balón'.



Siempre según la citada fuente, la Juventus piensa en cómo complacer a Cristiano Ronaldo. El plan consistiría en fichar a Pogba a través de Dybala. El argentino ha dado claras señales de que quiere irse de Turín y el club italiano no descarta un cambio de cromos con el Manchester United.

