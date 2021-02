Vuelven a la cara por un viejo anhelo. Apenas está teniendo minutos y el Real Madrid podría quedarse también sin su segundo capitán para la próxima temporada, tras la casi segura partida de Sergio Ramos. El brasileño Marcelo quiere tener minutos y aceptaría salir en busca de su objetivo, a pesar de tener contrato hasta verano de 2022. Y en su horizonte aparece de nuevo la Juventus.

De acuerdo a información de ‘Calciomercato’, el cuadro bianconero tendría la intención de lanzar una oferta para hacerse con los servicios del brasileño durante el próximo mercado de fichajes de mitad de año. El club transatlántico vería con buenos ojos fichar al veterano merengue para reforzar la plantilla.

Además de tener más minutos, al brasileño le tentaría la idea de reunirse nuevamente con su excompañero y amigo Cristiano Ronaldo. Es posible que el Real Madrid comience las negociaciones con la Juventus en los próximos meses para tener a punto el traspaso en verano.

La condición

Sin embargo, no todo sería tan fácil como ponerse de acuerdo entre ambos clubes. Según el citado medio, la Juventus le pondría de condición al brasileño bajarse el salario.

Esto no solo porque el club no puede cumplir con sus demandas salariales en este momento, sino porque el la ‘Juve’ no se plantea cubrir los 8 millones de euros que gana actualmente Marcelo debido a su edad.

En concreto, lo que busca el equipo italiano es dar un golpe como un golpe similar al que consiguieron Dani Alves del Barcelona en 2016, quien rindió muy bien en el equipo de Allegri. El lateral tenía 33 años, esa sería la edad de Marcelo cuando termine esta temporada.





