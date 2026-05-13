El Real Madrid vive una temporada por debajo de lo esperado tras quedarse sin títulos, incluyendo uno conquistado por su clásico rival, el FC Barcelona. En ese contexto, José María Gutiérrez, más conocido como Guti, histórico exjugador del club blanco, tomó la palabra y dejó una llamativa reflexión al recordar la etapa de José Mourinho en la ‘Casa Blanca’.

En conversación con Flashscore en un evento en Lima de LaLiga con Rushbet Perú, el exfutbolista español habló sobre la exigencia permanente que existe alrededor del conjunto merengue y cómo el paso de Mourinho terminó marcando un antes y un después dentro del club más ganador de Europa.

“Nos tiene malacostumbrados”, comentó Guti al referirse a la enorme cantidad de títulos que consiguió el Real Madrid durante los últimos años. Para el exvolante, la afición madridista elevó tanto sus expectativas que ahora cualquier temporada sin trofeos importantes termina siendo considerada un fracaso absoluto.

Además, el español rememoró que uno de los responsables de cambiar la mentalidad competitiva del club fue precisamente José Mourinho. El técnico portugués llegó al Real Madrid en una etapa complicada y consiguió devolverle agresividad, carácter y competitividad al equipo blanco frente al dominio que imponía el Barcelona de Pep Guardiola.

Guti señaló que, más allá de las críticas que recibió Mourinho durante su etapa en España, el entrenador portugués dejó bases importantes para el futuro éxito del club. Incluso, muchos hinchas consideran que aquella transformación permitió luego la conquista de varias Champions League en los años posteriores.

Las declaraciones del exjugador aparecen en medio de una temporada donde el Real Madrid ha sido cuestionado por sus resultados y funcionamiento. Pese a contar con figuras internacionales y una plantilla millonaria, el equipo no logró sostener la regularidad que acostumbró durante la última década.

Mientras tanto, el Real Madrid se mantiene enfocado en terminar la temporada de la mejor manera posible, pese a no haber conseguido títulos, con la mirada puesta en la campaña 2026/27, posterior a la Copa del Mundo, donde buscará volver a conquistar trofeos tanto a nivel nacional como internacional.

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