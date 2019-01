Marcelo y una salida en el camino con su no titularidad con el Real Madrid de Solari

Marcelo ha pasado de ser titular indiscutible a una pieza de recambio en el Real Madrid de Santiago Solari. ‘El Indiecito’, sin embargo muy a diferencia de Isco, lo arropa al brasileño y trata de cuidarlo frente a los medios de prensa. Consultado con preguntas, el técnico argentino no confirma que el lateral se encuentra con sobrepeso luego de las Fiestas. Marcelo, como se informado anteriormente, se encontraría con seis kilos de más, motivo por el Solari se ha inclinado por Sergio Reguilón en estos últimos dos partidos de LaLiga.



En ese sentido, la Juventus de Cristiano Ronaldo aparece como un oasis en el desierto para el lateral de 30 años de edad. Amigo confeso del delantero portugués y con buena comunicación desde su salida del Real Madrid, Marcelo podría marcharse a Turín si es que ‘CR7’ lo convence de hacerlo en el próximo mercado de pases de verano. Y así podría serlo.



Si bien había renovado el año pasado hasta el 2022, Marcelo – con solo el OK de Cristiano – podría tener el interés de la Juventus, que cuenta con Alex Sandro en el puesto. No obstante, la relación de Cristiano y Marcelo afuera y dentro del campo se convierte en un plus para que el seleccionado regrese a jugar con el atacante luso en la próxima temporada.



La operación, en cualquier caso, no es sencilla. A pesar del bajo rendimiento que está ofreciendo esta temporada, Marcelo es un jugador importante para el Madrid. En el club no están por la labor de sentarse a negociar. Por tanto, para que la operación avance tendría que ser el propio lateral quien exprese su deseo de salir del club. Algo parecido a lo que ocurrió con Cristiano el verano pasado...