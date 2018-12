La imagen de Mariano en el banquillo de suplentes lo decía todo. El delantero no podía creer que había dejado a su equipo con diez por molestias musculares. Sobre todo porque el Real Madrid vs Melilla , en teoría, era la oportunidad perfecta para marcar goles y aprovechar esos minutos que en Liga y Champions se le han negado.

El dominicano fue titular en el Bernabéu en el encuentro por la Copa del Rey, pero su actuación no estuvo a la altura. O al menos no fue la que esperaban los hinchas. Se mostró, pidió el balón, pero siempre estuvo bien custodiado y la defensa rival no le dio ni un centímetro para que pueda sobresalir.



Lo peor para Mariano llegó al minuto 82. El Real Madrid ya goleaba 5-1 pero él no pudo seguir y pidió su cambio. Sin embargo, como Solari ya había hecho las tres sustituciones, los 'blancos' se tuvieron que quedar con 10. Y aún así lograron marcar el 6-1.



El '7' se marchó al banquillo, destrozado, y con las molestias en el muslo derecho que ahora ponen en riesgo su participación en el Mundial de Clubes, que está a la vuelta de la esquina. Mientras, queda esperar el parte médico oficial del club y conocer la gravedad de su lesión.