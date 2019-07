La apuesta de Florentino para el 2020: así irá el Real Madrid por Kylian Mbappé

Si no se pudo con Neymar en este verano, tampoco se hará posible en el próximo. Al menos, esa es la postura del Real Madrid con el fichaje del delantero brasileño. El proyecto ‘Galáctico’ se encuentra ahora en Kylian Mbappé , atacante de 20 años que tiene todo un futuro por delante para crear una franquicia sobre el conjunto madridista. El francés es el objetivo número 1 de la ‘Casa Blanca’ a partir del siguiente verano. Se hará todo lo posible por traerlo.



Con un contrato hasta el 2022 y con un salario neto de 15 millones de euros por temporada, el presidente del Real Madrid tiene que armar una estrategia para llevarlo de Francia a España. La decisión de hace dos temporadas de Mbappé partía por quedarse al lado de su familia, la cual vive en París al lado de él. No obstante, para diciembre del 2020, Kylian ya tendrá 21 años y, por lo tanto, otras metas en las que proyectarse como futbolista en el mundo.



Estando en el PSG en una liga que no es competitiva y no pasando los cuartos de final de la Champions League, el atacante no tiene otra medida que marcharse de París. Para ello deberá comunicarse con los directivos y argumentarles su deseo de marcharse de la Ligue 1. Mbappé se queda este verano y traza el deseo de levantar la ‘Orejona’, aunque misión sea difícil.



Mbappé cumplirá su tercera temporada en el PSG y si hay títulos – más allá del torneo doméstico – podría meditarse quedarse en su país natal. Si no se logra nada, el Real Madrid irá a la carga por él. Pelé lo mira como su sucesor y tras un largo reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, le toca el turno al galo para erigirse como el número uno a nivel mundial.



► Para recuperar algo: el precio mínimo que Barcelona pide por Philippe Coutinho a cualquier equipo



► ¡Oferta desde la Premier League! Dybala reduce sus vacaciones para definir su futuro en Juventus



► ¡Nuevo lesionado en la pretemporada del Real Madrid! Continúan las malas noticias para Zidane



► Solo queda Chiellini: la tremenda evolución que sufrió el 11 de Juventus desde 2015 a la actualidad [FOTOS]