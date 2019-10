La ‘pelea’ en el camerino del Real Madrid con Sergio Ramos como protagonista

Patadas y gritos. Así fue el camerino del Real Madrid luego del doblete de Dennis en el Santiago Bernabéu. El estadio era un manojo de nervios y los jugadores no encontraban la solución en el campo de juego. El árbitro del encuentro dio el pitido final del primer tiempo, los 18 jugadores blancos ingresaron dentro del estadio para ‘charlar’ y Sergio Ramos pegó un grito en el cielo como capitán del equipo y como muestra de lo que es el madridismo y su historia.



Según narra el Diario Gol, Sergio Ramos gritó a sus compañeros, así como también dio otras patadas a los alrededores para mostrar su enfado sobre el resultado. El Real Madrid estaba perdiendo a un equipo de segundo orden en Europa y el defensor no podría creer que estaban en su segundo encuentro perdido en la presente Champions League. La molestia hizo eco en los jugadores y reaccionaron para empatar – al menos – el duelo en casa.



La reacción que le pidió Ramos a sus compañeros. (Foto: Getty) La reacción que le pidió Ramos a sus compañeros. (Foto: Getty)

El presente del Real Madrid

Real Madrid lleva un punto en la presente edición de la Champions y los jugadores no quieren echar a la borda otra temporada, tal como pasó en la pasada edición. Para los madridistas, el momento es ahora y no pueden estar perdiendo puntos frente a cuadros más bajos.



De puertas abiertas, la ‘pelea’ y situación es peor de lo que parece. La plantilla no genera respeto, presión ni mucho orden en el juego. Y el caso de Zidane también es bien opinable. El técnico galo, por ejemplo, no usó a James Rodríguez ni a Gareth Bale en el duelo.



El Real Madrid vuelve a jugar en casa este sábado frente al Granada. Los blancos necesitan ganar y gustar para comenzar a tener confianza de cara al siguiente tramo en la temporada.



La Champions League vuelve el 22 de octubre con un encuentro en el ‘Infierno de Estambul’. En Turquía, el Real Madrid no puede conocer otro resultado que la victoria.



