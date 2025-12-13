Real Madrid vs. Alavés se enfrentan por la jornada 16 de LaLiga 2025-26, este domingo 14 de diciembre del 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio de Mendizorroza, donde los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a ganar para recuperarse de su última derrota ante Celta. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Alavés, dirigido por Eduardo Coudet, viene de poner fin a una racha de tres derrotas con un triunfo por 1-0 en el derbi contra la Real Sociedad. Gracias a esos tres puntos vitales, el equipo blanquiazul sueña con meterse a los puestos de arriba. Alavés ha sumado en Mendizorroza 14 de sus 18 puntos esta temporada, por lo que buscará hacerse fuerte ante los merengues.

En Real Madrid, por su parte, Xabi Alonso podría perder su puesto si su equipo cae en Mendizorroza, según la prensa española. Tras perder por 2-1 en casa ante Manchester City en la Champions League, los merengues suman solo dos victorias en sus últimos ocho partidos oficiales, igualando su peor balance de ocho encuentros desde abril de 2006.

Luego de perder el fin de semana pasado ante Celta de Vigo en el Bernabéu, el Madrid es segundo a siete puntos del Barcelona, que derrotó en las últimas horas 2-0 a Osasuna, por lo que necesita reaccionar inmediatamente logrando un triunfo que ampliaría su racha sin perder fuera de casa a seis partidos, para no perderle pisada al cuadro azulgrana y despedirse pronto de la lucha por el título.

Alavés ha perdido 19 de sus últimos 21 duelos contra el Real Madrid, que ha ganado en sus últimas cinco visitas a Mendizorroza y podría convertirse en el segundo equipo en la historia de LaLiga que logra seis triunfos consecutivos a domicilio frente al Alavés. Carlos Vicente es la carta de gol de Alavés, mientras que Vinícius Júnior encadena ocho partidos sin marcar en el torneo y quiere sacudir esa sequía este domingo.

Real Madrid vs. Alavés: canales de TV

El partido entre Real Madrid vs. Alavés se disputará en el Estadio de Mendizorroza, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Alavés está programado para este domingo 14 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

