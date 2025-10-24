Este fin de semana tendremos un partido que paralizará al mundo del fútbol. Real Madrid vs. Barcelona se enfrentan en una nueva edición del clásico de España, válido por la fecha 10 de LaLiga 2025-26, disputarse este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

El Real Madrid llega al duelo como líder de la competición, con un registro de ocho victorias y una derrota, lo que le sitúa con 24 puntos y un diferencial de goles de +11. Esta superioridad le da confianza, pero también responsabilidad: en el Bernabéu, las expectativas están al máximo, sobre todo después de la victoria por 1-0 sobre la Juventus en la Champions League.

El Barcelona, por su parte, se acerca desde atrás con 7 victorias, 1 empate y 1 derrota (22 puntos), lo que le mantiene como un rival directo al título. Su búsqueda no es solo marcar terreno, sino desplazar al Madrid de la cima. A nivel internacional, los culés mantienen una línea positiva después de golear por 6-1 al Olympiacos.

Kylian Mbappé es la figura del Real Madrid. (Foto: AFP)

En cuanto al rendimiento reciente entre ambos clubes, la historia favorece ligeramente al Real Madrid, aunque la racha está muy equilibrada: de los últimos 30 enfrentamientos oficiales entre ambos hay 13 victorias blancas, 13 blaugranas y 4 empates. Claramente hay una paridad que podría romperse este domingo.

El Real Madrid ha desplegado una ofensiva atractiva, con jugadores como Kylian Mbappé, cuyo fichaje ha generado grandes expectativas. Pero también ha encajado críticas por su defensiva, y en las estadísticas se apunta a que en los últimos clásicos como local no ha logrado dejar la portería a cero. Por parte del Barça, ha mostrado solidez en partidos decisivos, y llega con moral si se atiende a sus enfrentamientos directos recientes ante el Madrid.

No obstante, algunas bajas y momentos irregulares han generado dudas en el entorno blaugrana. Tácticamente, se espera que el Madrid intente imponer su ritmo desde el inicio, con presión alta y amplitud por las bandas, mientras que el Barça probablemente apueste por mayor posesión, control del partido y capacidad para explotar las transiciones rápidas.

Lamine Yamal llega a este partido tras marcar en el 6-1 del Barcelona sobre Olympiacos. (Foto: Getty Images)

Real Madrid vs. Barcelona: horarios del partido

El encuentro entre Real Madrid vs. Barcelona está pactado para este domingo 26 de octubre desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; y en España a las 5:15 p.m.

Real Madrid vs. Barcelona: canales de TV

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. En México este clásico de España será televisado por Sky Plus y Sky Sports México, mientras que en España a través de Movistar Plus, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR