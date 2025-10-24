Universitario de Deportes consiguió una importantísima victoria sobre Sporting Cristal en el Estadio Nacional, dando un paso clave en su objetivo de conseguir el tricampeonato de manera automática, sin la necesidad de disputar los play-offs de la Liga 1 2025. El cuadro crema, pese a que no tuvo un buen primer tiempo, supo reponerse en el momento justo y aseguró una victoria que los coloca a tiro de un nuevo título nacional.

Uno de los más felices con esta victoria fue Franco Velazco, administrador provisional del club, quien lo hizo saber en una breve charla con L1 Radio. Para él, este fue uno de los encuentros más importantes de la temporada. “Felizmente se nos dio el resultado, es uno de los partidos más importantes del año y lo hemos sacado adelante, dimos un pasito más”, sostuvo.

Velazco destacó la calma que ha mantenido la hinchada de Universitario a lo largo de las últimas semanas, conservando la mesura a sabiendas de que el campeonato aún no está resuelto, pese a que en el papel son los que tienen el mayor margen para levantar la copa. El administrador crema de mantiene en esa misma línea.

“El hincha de la ‘U’ es responsable, mantiene la humildad, sabe manejar este tipo de situaciones, no se llena de falsas expectativas. Estamos esperando tranquilos que los resultados terminen de consolidar el campeonato, todavía falta avanzar un poco más”, añadió.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

Por otra parte, Velazco fue consultado sobre las polémicas que se originaron en los días previos al partido contra Sporting Cristal, en donde fue criticado por afirmar que el cuadro del Rímac no tenía un estadio propio ni uno a disposición con las condiciones para albergar un choque de esta magnitud.

“La labor de nosotros es estar en frente y ser el pararrayos del equipo, creo que la estrategia funcionó”, señaló, dejando en claro que siempre que sea necesario salir al frente para defender al plantel, lo hará. Y es que dentro de todo, sus afirmaciones desviaron la atención y cargó con toda la presión en la antesala al duelo en el Nacional.

Con esta victoria en la cara de los rimenses, Universitario ahora visitará a ADT con la consigna de ganar para asegurar el tricampeonato. Eso sí, podría darse el escenario que, si Cusco FC pierde el sábado ante Atlético Grau, los merengues se lleven la Liga 1 2025 sin la necesidad de jugar. Esto es fútbol y todo puede suceder.

Universitario venció por 1-0 a Sporting Cristal con gol de Alex Valera. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 1-0 a Sporting Cristal, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a ADT, en el partido válido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

