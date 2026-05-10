El Real Madrid se presenta al Clásico más convulso de los últimos años con la urgencia de asaltar el Camp Nou para evitar que el Barcelona grite campeón en su cara. En medio de una atmósfera eléctrica en los camerinos, la ausencia confirmada de Kylian Mbappé termina por desmantelar las variantes tácticas de Álvaro Arbeloa en el momento más inoportuno de la temporada. Con ocho bajas de peso y un vestuario sacudido por incidentes de violencia extradeportiva, el conjunto blanco se juega el honor y la supervivencia en La Liga. Solo una victoria épica en territorio catalán podría postergar la fiesta azulgrana y calmar las aguas de una institución que atraviesa una crisis de ausencias sin precedentes en la era moderna.

La convocatoria oficial para el duelo ante el conjunto culé confirmó que el delantero francés no formará parte de la delegación tras no superar sus dolencias musculares. Mbappé forzó su recuperación hasta el último entrenamiento matutino, pero el cuerpo médico determinó que no estaba en condiciones de competir al máximo nivel.

El atacante galo arrastra una rotura de fibras desde el pasado 24 de abril, lesión sufrida durante el enfrentamiento ante el Betis que lo ha mantenido fuera de las canchas. Además de su situación física, Mbappé ha estado en el ojo de la tormenta por un polémico viaje a Italia mientras el equipo preparaba las jornadas previas.

Pese a sus buenas sensaciones recientes, el riesgo de una recaída mayor pesó más en la decisión final del comando técnico. En medio del drama de los lesionados, el regreso de Thibaut Courtois se presenta como el único respiro de esperanza para el madridismo en esta jornada crítica.

Thibaut Courtois (Foto: Getty Images).

La situación médica del club es alarmante, confirmándose que figuras como Éder Militao, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Arda Güler no volverán a jugar hasta la próxima temporada. Ante tal escasez de efectivos, Arbeloa ha tenido que recurrir a la cantera citando a jóvenes como Sergio Mestre y César Palacios para completar la nómina.

El nerviosismo en la entidad merengue alcanzó su punto máximo esta semana tras una violenta pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni en la Ciudad Deportiva. El uruguayo terminó en el hospital con un traumatismo craneoencefálico, convirtiéndose en otra baja sensible para el mediocampo titular en el Camp Nou. Por el contrario, el pivote francés apunta a ser de la partida inicial a pesar del incidente y de la fuerte sanción económica interna impuesta.

Álvaro Arbeloa intentó calmar los ánimos en rueda de prensa, asegurando que ambos jugadores han reconocido su error y pedido perdón al resto del vestuario. “Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen ninguno de los dos”, aseguró.

Finalmente, al Real Madrid solo le sirve sumar los tres puntos en Barcelona para evitar que el equipo de Flick se consagre campeón de forma matemática hoy mismo. Arbeloa busca aguar la fiesta culé con una plantilla en cuadro, apelando a la mística de un club que históricamente se crece ante la adversidad.

Real Madrid presentó su lista de convocados sin Kylian Mbappé, para el clásico español. (Foto: Real Madrid)

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