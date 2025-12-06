Real Madrid vs. Celta se enfrentan por la jornada 16 de LaLiga 2025-26, este domingo 7 de diciembre del 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a ganar seguir en la pelea por llegar a la cima. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Real Madrid regresa a casa tras varios empates consecutivos fuera de casa que le costaron el liderato, y busca los tres puntos ante su afición para recuperar confianza en LaLiga. El Celta tiene dudas, aunque logró una victoria en la Copa del Rey a mitad de semana.

En lo que respecta a su situación, tiene varias bajas significativas en defensa, incluyendo a Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy. Eder Militão podría ser una opción en el lateral derecho debido a estas ausencias. Kylian Mbappé, que ha estado en excelente forma goleadora, estará disponible.

Celta llega con tres victorias, siete empates, cuatro derrotas. Además, se encuentra en la parte baja de la tabla, pero con la esperanza de dar la sorpresa en un estadio complicado. Una victoria en Copa del Rey a mitad de semana les ha dado un respiro, pero la situación en Liga es más ajustada.

Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza son los atacantes en los que se apoyan para generar peligro y aprovechar cualquier oportunidad. Tiene dudas sobre la disponibilidad de jugadores como Joseph Aidoo o Mihailo Ristic.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en la temporada 2024/205 donde Real Madrid fue el ganador por 3-2.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Celta?

El partido entre Real Madrid vs. Celta se disputará en el estadio de Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, disponible en la parrilla de DIRECTV y el servicio de streaming de DGO. En España, el choque será televisado por Movistar LaLiga y DANZ. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Celta?

El encuentro entre Real Madrid vs. Celta está programado para este domingo 7 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a la 2:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Celta?

