Eden en un infierno: Hazard se rompe y no estará en el debut del Real Madrid en LaLiga Santander 2019

Eden Hazard será la gran baja en el Real Madrid vs Celta de Vigo de este sábado por Liga Santander 2019 tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. Así lo ha informado el club merengue a través de sus distintas plataformas en internet.



El crack belga venía de brillar en los dos últimos amistosos de pretemporada del Madrid ante el Salzburgo y Roma. Sin embargo, una lesión que se le ha detectado este viernes le impedirá estar en el debut de Liga en el Municipal de Balaídos. Como era de esperarse, los hinchas lo lamentan.

Al atacante belga se le ha diagnosticado una lesión muscular "en el recto anterior del muslo izquierdo" y se perderá el primer partido oficial de la temporada del Real Madrid. Está "pendiente de evolución", según reza el parte difundido por la entidad.

Hazard, casi un mes de baja

Según 'As', Hazard podría estar de "tres a cuatro semanas" de baja. Si se confirma esta duración, el belga no podrá debutar en el estadio Santiago Bernabéu con Real Madrid el próximo sábado 24 de agosto ante Valladolid. También se perdería el próximo encuentro en Villarreal y no se estrenaría hasta el 14 de septiembre contra el Levante en Chamartín.

En su ausencia, los jugadores que podrían acompañar al francés Karim Benzema en la línea de ataque son el serbio Luka Jovic, el joven extremo brasileño Vinicius o el español Lucas Vázquez. Eso a no ser que Zidane, que hasta este viernes no declaró querer contar con ellos, decida dar entrada al colombiano James Rodríguez o al galés Gareth Bale.

