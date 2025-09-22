Entre Liga 1 y Copa Sudamericana, Alianza Lima acumulaba tres partidos sin ganar y estaba urgido de una victoria para llegar motivado a lo que seguramente será el encuentro más importante de la temporada, donde visitará a la Universidad de Chile en busca de las semifinales de la ‘Suda’. Así pues, en La Victoria se respira mucha tranquilidad luego del 4-0 sobre Comerciantes Unidos, pues el equipo se mostró sólido y no pasó apuros en Matute.

Ante la ausencia de Néstor Gorosito en conferencia de prensa por estar cumpliendo sus seis fechas de suspensión, Gustavo Zapata, su preparador físico, fue el encargado de hablar ante los medios de comunicación luego del triunfo frente a las ‘Águilas de Cutervo’. En su análisis, hizo hincapié en el choque de este jueves contra la Universidad de Chile.

Con el 0-0 de la ida, Zapata sabe que todo puede pasar y no deben confiarse de que el conjunto chileno jugará sin su hinchada. La llave está abierta para ambos y así lo dejó saber en una de sus intervenciones: “Tenemos un duelo muy importante para nosotros. La llave está abierta, jugaremos contra un gran rival de visitante, para nosotros es un partido trascendental”.

Alianza Lima y Universidad de Chile igualaron sin goles en el partido de ida. (Foto: EFE)

En tienda íntima asumen este compromiso como una final, por lo que el PF valoró el rendimiento frente a Comerciantes Unidos como un claro mensaje de que todo el plantel está comprometido con el objetivo. “Tenemos mucha confianza, y el rendimiento de hoy (ayer), nos da la tranquilidad que contaremos, no solo con 11, sino con todo el grupo para esta final”, sostuvo.

Por último, el colaborador de Néstor Gorosito se refirió a la posible formación que parará Alianza Lima en Coquimbo, explicando que, si bien este domingo hubo variantes en el centro del campo, la titularidad de alguno de ellos contra la U. de Chile –Pedro Aquino, Piero Cari o Pablo Ceppelini– se verá en los próximos días. “Lo de hoy (ayer) fue bueno pero, el mediocampo del jueves aún no se sabe. Lo bueno es que todos están rindiendo”, aseveró.

Sin tomar en cuenta a Carlos Zambrano que está suspendido tras su expulsión en la ida, los blanquiazules esperan contar con su plantel completo para este jueves. Paolo Guerrero, quien está avanzando en su recuperación, no fue considerado este fin de semana, pero los últimos reportes señalan que llegará a tiempo para ser tomado en cuenta por Néstor Gorosito. En estos días tendremos muchas novedades.

Alianza Lima volvió a ganar luego de tres partidos. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

