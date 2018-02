Real Madrid vs. PSG o Cristiano Ronaldo vs. Neymar. Así se ven las cosas en España, Francia y en todo el mundo. Se trata de un partido que puede definir el futuro de Zidane en el Santiago Bernabéu como del delantero portugués en el equipo madridista. Cristiano pretende una renovación de contrato, Florentino Pérez tiene pensado en traer a ‘Ney’ para la temporada 2019-20 y el luso tendría pensado en un duelo particular que convenza al presidente de que él es el actual mejor jugador del mundo, y no el brasileño.



De acuerdo a medios españoles, el triunfo del Real Madrid no solo convence a Cristiano, puesto que él debe demostrar en el campo que es mejor futbolista que ‘Ney’. Ya sea con goles, asistencias o en el mismo juego, ‘CR7’ tiene preparado un rol personal para demostrar al vestuario de que este es el partido más importante de la temporada. No solo para él, sino para el resto de jugadores que también pelean por un lugar en la próxima temporada.



El choque entre Real Madrid y PSG del miércoles es de los que pueden "marcar una temporada entera" para ambos clubes, estimó Cristiano Ronaldo, el atacante estrella de los blancos, quien resaltó la "experiencia" del actual doble campeón de la Champions.



Conoce un poco más de Cristiano Ronaldo, figura del Real Madrid.

"Esta eliminatoria entre Real Madrid y PSG es de las que puede marcar una temporada entera", indicó Ronaldo en la página del Real Madrid, a dos días del partido de ida de los octavos de final de la Champions en el Santiago Bernabéu.



"Vamos a jugar frente a un gran equipo con excelentes jugadores, a los que respetamos mucho. Pero ya hemos demostrado que tenemos un grupo muy fuerte, unido y con mucha experiencia en esta competición", señaló.



En las declaraciones, hechas en ocasión de recibir el trofeo al mejor jugador de la temporada 2016-2017 otorgado por el sitio deportivo Goal, Ronaldo aseguró no estar preocupado por sus contratiempos en otoño.



"Busco siempre estar al mejor nivel y a veces las cosas no salen como nos gustarían, Pero la experiencia me ha enseñado que hay que seguir trabajando duro para alcanzar nuestros objetivos", dijo el quíntuple Balón de Oro.



Para el Real Madrid, doble campeón de la Champions pero autor de una campaña decepcionante en la Liga y la Copa del Rey, es crucial el partido del miércoles frente al PSG, que tiene como objetivo conseguir su primera Champions tras el reclutamiento de Neymar.