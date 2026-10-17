Real Madrid vs. Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 9 de LaLiga 2026-2027. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y promete ser uno de los duelos atractivos de la jornada del fútbol español. Revisa todos los detalles del compromiso, a qué hora comienza en Perú y qué canales transmitirán el partido en vivo.

El Real Madrid buscará hacer respetar su localía y sumar tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por el liderato. El conjunto merengue afrontará este compromiso con la obligación de mostrar su mejor versión ante su hinchada, en una temporada en la que cada resultado puede marcar diferencias en la clasificación. Al frente estará un Sevilla que intentará complicarle la tarde y aprovechar cualquier espacio para dar el golpe en el Bernabéu.

Uno de los principales temas en la previa será la ausencia de Vinícius Júnior. El atacante brasileño deberá cumplir una sanción de cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal, por lo que no estará disponible para este encuentro. Su baja representa una complicación para el equipo blanco, que tendrá que encontrar alternativas en ofensiva para mantener su capacidad de desequilibrio.

Por su parte, el Sevilla afrontará una prueba exigente ante uno de los equipos más importantes del campeonato español. El cuadro andaluz buscará plantear un partido ordenado, reducir los espacios y aprovechar sus oportunidades para sumar puntos en condición de visitante. Para conseguirlo, deberá sostener la concentración durante los 90 minutos y evitar errores ante un rival que suele hacerse fuerte en su estadio.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Sevilla?

Real Madrid vs. Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027. El compromiso, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, está programado para las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en España comenzará a las 9:00 p. m.

En otros países, el partido se podrá seguir desde la 1:00 p. m. en México, las 3:00 p. m. en Bolivia, Chile y Venezuela, y las 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Sevilla?

La transmisión del partido entre Real Madrid y Sevilla en Perú estará a cargo de ESPN por televisión y Disney+ Premium vía streaming. En España, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Movistar Plus+ y los canales de M+ LaLiga, de acuerdo con la programación televisiva. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del compromiso, las principales jugadas y el resultado final a través de la cobertura de Depor.

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